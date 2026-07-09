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В концертном зале Dzintari пройдет шоу «The Beatles Legend» 0 68

Культура &
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В концертном зале Dzintari пройдет шоу «The Beatles Legend»

28 июля, в 19.30, концертном зале Dzintari пройдет «The Beatles Legend» — уникальный мультимедийный проект, сочетающий живую музыку, старинные инструменты, потрясающие световые шоу и впечатляющие видеоматериалы, уносящие зрителей в путешествие по необыкновенной карьере The Beatles.

Шоу состоит из пяти актов, каждый из которых посвящен поворотному моменту в истории легендарного ливерпульского квартета. Каждая фаза сопровождается сменой сцен и точно воссозданными костюмами, а видео эпизоды, проецируемые на большой экран, обогащают повествование архивными кадрами, анимацией и оригинальными видеоклипами. Эти визуальные элементы превращают сцену в машину времени, погружая зрителей в культовую атмосферу, которая определила эпоху.

На сцене The Beatbox, признанный лучшим ансамблем, вдохновленным Beatles, в Европе, тщательно воссоздает звуки и эмоции, которые сделали The Beatles бессмертными. Использование оригинальных инструментов и костюмов того времени, изготовленных в тех же мастерских, которые одели оригинальный квартет, обеспечивает безупречную историческую реконструкцию.

От ранних хитов «Please Please Me» до художественной зрелости «The Long and Winding Road», проходя через такие культовые песни, как «Come Together» и «Help!», «The Beatles Legend» предлагает электризующее путешествие в музыку и наследие группы, которая произвела революцию в истории рока.

Это обязательное для посещения событие, чтобы вновь ощутить энергию, магию и харизму Fab Four!

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#культура #музыка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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