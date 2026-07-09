Поклонники знаменитой гоночной франшизы дождались важной новости: Вин Дизель официально сообщил, что начались съемки одиннадцатой части «Форсажа». Новый фильм станет заключительной главой истории Доминика Торетто и его команды.

О начале производства актер рассказал в социальных сетях, опубликовав видео со съемочной площадки. Картина получила название Fast Forever и должна поставить точку в истории, которая продолжается уже более четверти века.

Ранее Дизель неоднократно говорил, что хотел бы вернуть франшизу к ее истокам. По его словам, финальная часть вновь сосредоточится на уличных гонках, семейных ценностях и событиях, разворачивающихся в Лос-Анджелесе. Кроме того, актер надеется вновь объединить на экране Доминика Торетто и Брайана О'Коннера — героя, которого долгие годы играл Пол Уокер.

Режиссером фильма вновь выступает Луи Летерье, работавший над предыдущей частью серии. Премьера Fast Forever запланирована на 17 марта 2028 года.