Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вин Дизель объявил о старте съемок финального «Форсажа» 0 53

Культура &
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стартовали съемки финального «Форсажа»

Кадр из 10 части "Формсажа"

Поклонники знаменитой гоночной франшизы дождались важной новости: Вин Дизель официально сообщил, что начались съемки одиннадцатой части «Форсажа». Новый фильм станет заключительной главой истории Доминика Торетто и его команды.

О начале производства актер рассказал в социальных сетях, опубликовав видео со съемочной площадки. Картина получила название Fast Forever и должна поставить точку в истории, которая продолжается уже более четверти века.

Ранее Дизель неоднократно говорил, что хотел бы вернуть франшизу к ее истокам. По его словам, финальная часть вновь сосредоточится на уличных гонках, семейных ценностях и событиях, разворачивающихся в Лос-Анджелесе. Кроме того, актер надеется вновь объединить на экране Доминика Торетто и Брайана О'Коннера — героя, которого долгие годы играл Пол Уокер.

Режиссером фильма вновь выступает Луи Летерье, работавший над предыдущей частью серии. Премьера Fast Forever запланирована на 17 марта 2028 года.

×
Читайте нас также:
#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Режиссер Кристофер Нолан рассказал, что работа над фильмом «Одиссея» оказалась одной из самых сложных в его карьере
Изображение к статье: Мисевич
Изображение к статье: В Риге проходит персональная выставка азербайджанской художницы Рамины Саадатхан
Изображение к статье: Сценаристу "Основного инстинкта" заплатили, чтобы он не работал над сиквелом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Алена Остапенко
Спорт
Изображение к статье: На Ратушной площади прошел музыкальный перформанс с участниками концерта “Gala Galante. Viva la Musica!”
Культура &
Изображение к статье: грузовик в кювете
ЧП и криминал
Изображение к статье: Катерина Ковальчук и Гарик Харламов Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Байба Браже
Политика
Изображение к статье: Шторм Maysak Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Алена Остапенко
Спорт
Изображение к статье: На Ратушной площади прошел музыкальный перформанс с участниками концерта “Gala Galante. Viva la Musica!”
Культура &
Изображение к статье: грузовик в кювете
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео