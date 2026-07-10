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Латвийский хор Blagovest стал обладателем Гран-при престижного конкурса в Будапеште 0 10

Культура &
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский хор Blagovest стал обладателем Гран-при престижного конкурса в Будапеште

Рижский православный камерный хор Blagovest одержал победу на одном из самых престижных европейских хоровых конкурсов Laurea Mundi Budapest, который проходил в столице Венгрии с 3 по 6 июля.

Латвийский коллектив завоевал Grand Prix, став лучшим среди смешанных хоров. В конкурсе участвовали более двадцати коллективов из разных стран, однако именно Blagovest получил высшую награду.

Еще одним достижением хора стала награда в номинации духовной музыки. За высокий уровень исполнительского мастерства коллективу присудили диплом Laurea cum laude.

Конкурс Laurea Mundi Budapest входит в число наиболее авторитетных европейских хоровых форумов. В программе Grand Prix выступают только коллективы, уже зарекомендовавшие себя на международной сцене и имеющие серьезные творческие достижения.

Камерный хор Blagovest был создан в Риге в 1990 году. На протяжении всей истории коллектива им руководит дирижер Александр Брандавс. В репертуаре хора — православная духовная музыка, произведения мировой классики, сочинения латвийских композиторов и обработки народных песен.

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#Латвия #культура #музыка #конкурс
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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