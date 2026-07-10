Фантастический детектив с закрученным сюжетом, который вы обязательно захотите посмотреть за выходные.

Если вам нравятся сериалы, где фантастика переплетается с мистикой, а каждая серия оставляет новые вопросы, стоит обратить внимание на «Манифест». История начинается с необычного авиаперелета, который навсегда меняет жизни пассажиров и заставляет усомниться в привычных законах времени.

В центре сюжета — рейс 828, следовавший с Ямайки в Нью-Йорк. Во время полета самолет попадает в сильную турбулентность, однако экипаж успешно совершает посадку. Лишь оказавшись на земле, пассажиры узнают невероятную новость: для них прошло всего несколько часов, а для остального мира — пять с половиной лет. За это время их семьи успели пережить утрату, изменить свою жизнь и научиться жить без них.

Попытки вернуться к нормальной жизни быстро сменяются новыми испытаниями. Вернувшиеся начинают испытывать загадочные видения, слышать необъяснимые голоса и получать странные подсказки, которые нередко помогают предотвращать трагедии. Постепенно становится ясно, что исчезновение самолета связано с гораздо более масштабной тайной, чем казалось вначале.

Главные роли исполнили Мелисса Роксбург, Джош Даллас, Парвин Каур, Дж. Р. Рамирес, Афина Карканис и Луна Блейз. Идея сериала принадлежит сценаристу Джеффу Рейку, который вынашивал концепцию более десяти лет. Интерес к проекту усилился после загадочного исчезновения рейса MH370 в 2014 году.

«Манифест» выходил с 2018 по 2023 год и включает четыре сезона, объединяющие 62 серии. После закрытия проекта телеканалом NBC поклонники добились его возвращения: благодаря поддержке зрителей сериал получил финальный сезон на Netflix, где история была доведена до логического завершения.

Любителям напряженных детективов с элементами мистики и неожиданными сюжетными поворотами этот сериал способен подарить не один вечер увлекательного просмотра.