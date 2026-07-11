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Актриса, созданная ИИ, впервые сыграет главную роль в полнометражном фильме: новый проект уже вызвал споры 0 76

Культура &
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Актриса, созданная ИИ, впервые сыграет главную роль в полнометражном фильме

Цифровая актриса Тилли Норвуд

В киноиндустрии готовится необычная премьера, которая уже стала поводом для оживленных дискуссий. Британская студия Particle 6 объявила о работе над полнометражной комедийной драмой «Несогласованная» (Misaligned), главную роль в которой исполнит не человек, а полностью созданная с помощью искусственного интеллекта цифровая актриса Тилли Норвуд.

Главная героиня фильма существует в виртуальной реальности. У нее нет собственного тела и воспоминаний — лишь доступ к коллективной памяти человечества. Однако постепенно персонаж начинает выходить за рамки заложенных алгоритмов, приобретая человеческие эмоции, желания и стремление самостоятельно определять свою судьбу. По словам создателей, картина поднимает вопросы самоидентификации, свободы выбора и отношения общества к стремительному развитию технологий.

Несмотря на использование современных ИИ-инструментов, авторы проекта подчеркивают, что фильм создается традиционной творческой командой. Над ним работают профессиональные режиссеры, сценаристы и монтажеры, а искусственный интеллект рассматривается лишь как новый инструмент, а не полноценная замена людям. В студии уверены, что технологии не способны воспроизвести человеческое воображение и художественное видение.

Однако далеко не все представители киноиндустрии разделяют этот оптимизм. После анонса фильма актерские профсоюзы и профессиональные объединения вновь заговорили о рисках, связанных с внедрением цифровых исполнителей. По мнению критиков, подобные проекты могут привести к сокращению рабочих мест и поставить под сомнение ценность традиционного актерского мастерства.

Пока «Несогласованная» находится в разработке, но уже сейчас ясно, что картина станет одним из самых обсуждаемых проектов последних лет. Ее премьера может открыть новую страницу в истории кинематографа и одновременно усилить дискуссию о том, где проходит граница между творчеством человека и возможностями искусственного интеллекта.

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#искусственный интеллект #культура #технологии
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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