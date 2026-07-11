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Четыре женщины, одно убийство и Лазурный Берег: чем интригует новый сериал «Лето 1936» 0 98

Культура &
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем интригует новый сериал «Лето 1936»

Любителям атмосферных исторических детективов стоит обратить внимание на французский мини-сериал «Лето 1936» (L'Été 36 / Summer '36), который этим летом появился на Netflix. Шестисерийный проект от создателей успешных драм «Костер судьбы» и «Женщины на войне» переносит зрителей на солнечную Французскую Ривьеру, где за фасадом роскошной жизни скрываются убийство, семейные тайны и опасные интриги.

О чем сериал

Действие разворачивается в Ницце в 1936 году — в период важных социальных перемен во Франции. После введения первых оплачиваемых отпусков тысячи рабочих получают возможность отправиться на отдых к Лазурному Берегу. Такое соседство вызывает недовольство местной элиты, привыкшей считать побережье своей территорией.

Напряжение достигает предела, когда в престижном отеле «Ривьера» находят убитым местного прокурора. Расследование неожиданно объединяет четырех женщин, каждая из которых была тесно связана с погибшим.

Среди них — мать из рабочей семьи, чей сын оказался втянут в эту историю, тайная возлюбленная прокурора, помощница полиции, пытающаяся спасти несправедливо осужденного отца, и женщина, связанная с жертвой крупными долгами. Постепенно становится ясно, что у каждой есть причины скрывать правду, а число подозреваемых только растет.

Что делает проект особенным

«Лето 1936» сочетает сразу несколько жанров. Здесь есть классический детектив с закрытым кругом подозреваемых, историческая драма и социальная история о столкновении разных слоев общества накануне серьезных перемен в Европе. Создатели умело соединяют атмосферу романов Агаты Кристи с динамикой современных криминальных сериалов.

Отдельного внимания заслуживают тщательно воссозданные интерьеры роскошных отелей, костюмы эпохи и живописные виды Лазурного Берега, которые становятся полноценной частью повествования.

Стоит ли смотреть

Мини-сериал понравится поклонникам неспешных, но напряженных детективов, где интрига сохраняется практически до самого финала. Всего шесть эпизодов позволяют полностью раскрыть характеры героев и постепенно привести зрителя к неожиданной развязке, не затягивая сюжет.

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#культура #женщины
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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