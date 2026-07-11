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«Дай умереть, как мне хочется»: шокирующая правда об Андрее Краско 0 54

Культура &
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрей Краско

Андрей Краско умер двадцать лет назад - 4 июля 2006 года. У артиста на съемках сериала «Ликвидация» в Одессе произошел инфаркт. Ему было 48 лет. Близкие по сей день скорбят по актеру. А недавно его друг шокировал признанием.

Слава пришла к Андрею Краско после 40. До этого актер хоть и снимался, но денег было мало. Он подрабатывал таксистом, шил джинсы, месил бетон на кладбище и вел дискотеки. Он все свои проблемы решал самостоятельно.

«Выруливал сам. Работал в колумбарии на кладбище, шил в кооперативе сумки, джинсы… Это был дар — не перегибать, не шакалить… В актерской игре Андрей своего папу превзошел», — отмечала мачеха знаменитости Наталья Вяль.

После сериала «Агент национальной безопасности» роли посыпались на Краско как из рога изобилия. Он горел на работе, менял женщин, а стресс запивал алкоголем.

Друг звезды Вячеслав Смородинов признался, что Андрей предчувствовал свою смерть. А еще, зная о своих страшных проблемах со здоровьем, отказался от лечения.

«Дай умереть, как мне хочется», — говорил он товарищу. Через две недели после этих слов сердце Краско остановилось.

По словам Смородинова, Краско был удивительно совестливым человеком. «Не потому что он в церковь ходил каждый день, а потому что поступал по совести: любил людей, никогда никому не завидовал, говорил прямо в глаза… Если он понимал, что перед ним подлец и приспособленец, он просто уходил. Он никогда никого не наказывал, просто отходил в сторону. «Если я увижу человека, предавшего меня, тонущим, я руку ему подам, но белье выжимать не буду», — рассказывают сегодня российские СМИ.

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#смерть #сериал #дружба #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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