Первый гость - Хворостовский

Концертный сезон в легендарном юрмальском зале в самом разгаре. И июль - время, когда уже в десятый раз «место встречи изменить нельзя». Здесь ежегодно выступает наша великая певица, ныне живущая в Лондоне и Испании, но лето проводящая, как правило, в родном доме в рижской Пардаугаве.

«Это было недавно, это было давно» – десять лет назад, когда у нас состоялся первый подобный концерт Элины, ставшей ведущей меццо-сопрано мира и покорившей все ведущие оперные сцены мира. И тогда первым гостем проекта Гаранчи стал великий баритон Дмитрий Хворостовский и счастье, что мы успели услышать гениального певца в компании с нашей дивой – вскоре он ушёл из жизни после тяжёлой болезни. Но атмосфера праздника, сочетающего популярные оперные арии и музыку, саму атмосферу тёплого в это время года курорта – осталась.

Есть на что посмотреть

С тех пор с Элиной в этих концертах выступали самые разные её коллеги – уже известные и только начинающие.

И, как правило, это всегда высший класс – начиная от выбора репертуара, сопровождающегося концерт фестивального оркестра (им, кстати, постоянно руководит замечательный дирижёр Карел Марк Шишон, супруг Элины), и заканчивая настоящим модным показом (госпожа Гаранча блистает в этих гала-концертах в роскошных нарядах от знатного кутюрье из бывшей Югославии).

Из «Карнеги-холла» – в Дзинтари

На сей раз в юбилейном концерте «The Best of» на сцену с нашей оперной дивой вышли гости – сопрано из Южной Кореи Хера Хайсанг Пак и тенор из США Анхель Ромеро.

Сопрано появилась на международной сцене в 2015 году, когда выпускница знаменитой Джульярдской школы в Нью-Йорке, участница престижной молодежной программы нью-йоркской «Метрополитен-опера» стала лауреатом конкурса Пласидо Доминго Operalia (кстати, вы знаете, что вскоре в «Дзинтари» выступит и сам Доминго?).

После этого Хера дебютировала в Мет. Она стала первой певицей азиатского происхождения, заключившей эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon (лейбл выпустил уже два её альбома), и в настоящее время покоряет публику не только в оперных постановках, но и в исполнении вокально-симфонических произведений, а также дает сольные концерты на самых известных сценах мира – например, в «Карнеги-холле».

Хьюстон, у нас нет проблем

Что до ангелического Анхеля Ромеро, то этот лирический тенор из Хьюстона обратил на себя пристальное внимание публики и продюсеров два года, став обладателем второй премии и премии за исполнение сарсуэлы на конкурсе всё того же Пласидо Доминго.

Стажировался в Опере Питтсбурга, а в 2024 году начал европейскую карьеру с партии Певца в «Кавалере роз» в Венской государственной опере. Эту же роль он исполнил в Национальной опере Нидерландов в Амстердаме. Большие гастроли по Франции и Люксембургу с «Богемой» и по Японии с «Кавалером роз» развили успех Ромеро.

Великолепное триединство с Элиной, звучали красивейшие оперные арии и ансамбли, включая всеми любимый «Sous le dome epais» - «Цветочный дуэт» из «Лакме» Делиба, а также популярные испанские и латиноамериканские песни.

Что-то новенькое

И в честь юбилея наша певица преподнесла публике особый подарок – мировую премьеру. Она впервые исполнила со сцены знаменитую арию Чио-Чио-Сан из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Завершился вечер грандиозным попурри «Around the World» в аранжировке маэстро Шишона.

«Я пою Лакме и думаю, эту мелодию можно исполнять на любом концерте, – сказала госпожа Гаранча незадолго до выступления, специально приехав в Ригу ради пресс-конференции. – Потому что она настолько прекрасна, что её всегда исполняют во всех случаях. Конечно, шедевр - это наше заключительное попурри, которое мы всегда устраиваем в конце концертов. Уже десять лет подряд есть такой яркий момент, так называемое отборное и очень интернациональное пение, и в итоге получается всеобъемлющее попурри из множества мелодий со всего мира, более и менее известных.

Каждый год мы организуем такой концерт, и каждый год мне приходится придумывать что-то новое, чтобы удивить публику и прессу. Конечно, я чрезвычайно рада возможности каждый год выступать в Юрмале и привозить друзей. Организация концерта – это огромное удовольствие, и, конечно, я благодарна всем тем, кто поддерживает и сохраняет дух культуры в Юрмале, кто приезжает и выступает для людей, а также знакомит с новыми или менее опытными певцами».

Музыкальный Эверест

Похвалила оперная дива и супруга Карела, назвав его мастером, который всегда находит что-то новое и удивительное.

И поделилась своими новыми достижениями - недавно, например, покорила свой личный музыкальный Эверест, выступив в «Метрополитен-опера» в роли Амнерис в великой «Аиде» Джузеппе Верди.

«Я вообще-то меццо-сопрано, репертуар которого достаточно узок и теперь постепенно начинаю привыкать к более широкому репертуару. Это вполне возможно, исполняю оперные арии на концертах, в отдельных партиях, не бросаясь сразу в весь оперный репертуар сопрано, исполняя полные роли. Так что в этом году мы нашли что-то новое, чего я ещё не пела в Латвии. Кажется, что уже столько всего спето, что терять больше нечего».

Секрет успеха

А говоря о секрете своего мирового успеха, Элина добавила:

«Выдающегося певца нельзя просто так найти по заказу. У каждого певца свой путь, свой способ развития и своё время для развития. Сразу скажу, чтобы очень хороший голос обеспечил карьеру – так не бывает. Должно быть много совпадений, и нужно уметь работать, быть дисциплинированным. А я просто шла по своему пути.

Честно говоря, я мелодист, меня привлекают гармонии, способ раскрытия звука – это действительно раскрывающаяся эмоция, а не просто часть шума, если можно так сказать. Есть мой голос и тембр, а также моя личность и то, как я могу показать свой внутренний мир. И знаю однако, что классический оперный репертуар подходит мне больше, чем музыка нашего времени. Я считаю, что каждый певец должен продолжать искать и раскрывать свои способности и таланты».