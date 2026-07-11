Давно миновали те времена, когда локации для кинематографического процесса в Риге подбирались, исходя из нашей близости к Западу. Яуниела в Вецриге, которой приходилось изображать Блюменштрассе в Берне (на самом деле, такой улицы в швейцарской столице нет) и лондонскую Бейкер-стрит – это уже далекое прошлое. Ныне нашу столицу используют для изображения самого что ни на есть дикого Совдепа, что доказал недавно снятый фильм «Два прокурора».

Эмигрантский кинопроцесс

В 61 год Сергей Владимирович Лозница, наверняка, самый известный из русскоязычных кинематографистов, постоянно живущих на Западе. При этом собственно в России он прожил всего лишь лет 7 – когда получал специальность режиссера игрового кино во ВГИКе (второе образование после Киевского политехнического, который закончил как инженер-математик), и еще год на Санкт-Петербургской студии документальных фильмов. Белорус по происхождению, выросший в столице Украины, Лозница перебрался в Германию четверть века назад, и сумел вписаться в тамошнюю кинематографическую элиту – сохранив при этом в качестве центрального интереса своего творчества СССР.

В нашей республике Лозница создал уже третий фильм.

Военная драма «В тумане» (2012) – экранизация одноименной повести Василя Быкова, снималась в Латгалии. Основная часть натурных съемок проходила в лесном массиве, на хуторе и небольшой железнодорожной станции в окрестностях Даугавпилса.

Психологическая драма «Кроткая» (2017) снята по мотивам одноименного рассказа Ф.М.Достоевского, и демонстрирует мытарства слабой женщины, брошенной в пучину провинции, где градообразующим предприятием служит страшная тюрьма, где отбывает срок ее муж, к которому она приехала на свидание. Центром съемок стало, опять-таки, пенитенциарное учреждение в Даугавпилсе.

Латвийские тюрьмы, видимо, произвели настолько глубокое эстетическое впечатление на С.В.Лозницу, что он предпочел отснять картину «Два прокурора» (2025) в заброшенной тюрьме на станции Браса. Действие фильма происходит в разгар сталинских репрессий в 1937 году: молодой прокурор по надзору, узнавший о пытках в тюрьме Брянска, добивается аудиенции у всесильного Андрея Януарьевича Вышсинского с тем, чтобы рассказать ему об этих нарушениях…

Ляпы постпродакшна

Так, от английского post-production, именуется финальный этап создания фильма, видеоролика, музыки или фотографии, который следует сразу после съемок или записи. На этой стадии «сырой» материал обрабатывается, монтируется и превращается в готовый продукт.

Вот здесь и содержится несколько явных несоответствий действительности сталинского СССР. Над фасадом здания Министерства финансов Латвии на улице Смилшу, которое в картине «играет» главное правовое учреждение СССР, написано «Государственная прокуратура»… Масло масляное. В то время учреждение именовалось – Прокуратура СССР, в Генеральную Прокуратуру его переименовали в 1943 году. Государственной же оно не называлось ни разу – хотя в тогдашней стране таковым было, по сути, все.

Как только главный герой фильма, искренне верящий в принципы социалистической законности, юрист и коммунист Александр Корнев, попадает в фойе прокуратуры в Москве, то тут же виден транспарант, на коем можно прочесть: «Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка».

Нельзя не узнать статусное здание Старой Риги. Кадр из фильма.

Это апокрифическое, анекдотическое высказывание приписывалось Ф.Э.Дзержинскому, и было призвано подтверждать репрессивный принцип советской Фемиды. Впрочем, подлинная принадлежность цитаты за Железным Феликсом никогда всерьез не рассматривалась. И тем более абсурдным выглядело бы размещение этого получившего популярность в 1990-х годах, как бы сейчас выразились, мема – на стене официального учреждения СССР 1937 года.

Аналогично мне лично хочется воскликнуть – «Не верю!» – в случае с Корневым, который, случайно (!) затесавшись в толпу беспорядочно мельтешащих прокурорских работников, силой этого Броуновского движения проникает аж до кабинета самого Вышинского, просиживает в приемной весь день, и излагает прокурору полную драматизма историю о врагах, которые свили гнездо в отдельно взятом Брянске, и избивают старых большевиков. Что еще менее вероятно – способность даже столь выдающегося сталинского сатрапа, коим был обвинитель на публичных процессах «ленинской гвардии», организовать операцию по аресту инициатора-заявителя. Да так, что сам Корнев до прибытия в Брянск будет уверен, что находится под патронажем Вышинского.

Собственно, к Лознице тут претензии минимальны – ведь фильм сделан на литературной основе. Талантливый физик Георгий Георигевич Демидов (1908-1987) дважды отбывал наказание в ГУЛАГе, причем прошел действительно шокирующие условия, описав в своих последующих литературных работах даже случаи каннибализма, которым был свидетелем. Впоследствии был реабилитирован, архив – возвращен, многие книги – изданы. А вот в прокуратуре ему побывать не довелось, это – фантазии. Авторский вымысел.

Артистические удачи

«Два прокурора» – держатся на актерах. Конечно, живущему на Западе Лознице было непросто отыскать исполнителя главного героя. Вряд ли действующий российский артист согласился бы на такой рискованный шаг. Потому Корнева сыграл 33-летний Александр Кузнецов, уроженец Севастополя, бывший россиянин, ныне живущий в Великобритании. До эмиграции в 2022 году снялся в полутора десятках картин.

Сразу две роли в фильме отменно сыграл более чем восьмидесятилетний Александр Филиппенко: это репрессированный юрист Степняк, который и написал в прокуратуру Брянска заявление кровью, и безногий старик-инвалид, рассказывающий в поезде о своем хождении к Ленину; монолог инвалида адаптирован из «Повести о капитане Копейкине». Сейчас Александр Георгиевич живет в Литве.

Анатолий Белый, проживающий ныне в Израиле, отобразил внешне невозмутимого Вышинского, моментально способного просчитать своего собеседника и определить степень вины.

Особо стоит отметить латышского актера Андриса Кейшса, который блистательно изобразил замначальника Брянской тюрьмы, хитрого лицемерного служаку, лавирующего между своим непосредственным боссом, и упорным Корневым, настоятельно требующим свидания с арестантом Степняком.

Небольшим штришком выглядит едва заметный акцент в речи тюремщика. Это придает вполне убедительный нюанс – в разгар Большого Террора представители «западных» нацменьшинств еще рулили в силовых структурах СССР. «Латышская операция» началась только в декабре 1937 года, и тогда с должностями и жизнью расстались практически все вчерашние сановники.

Так или иначе, «Два прокурора» – картина, которая заставляет размышлять, сопоставлять, вести внутренний спор с автором. Наконец, это очень интересное кино, которое советую увидеть.