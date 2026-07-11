Народный артист России Юрий Смирнов, блиставший в кино и в Театре на Таганке умер на 88-м году жизни.

«С момента основания Театра на Таганке Юрий Смирнов служил в его труппе, стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка. До последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену», — говорится в официальном сообщении театра.

Последней работой Юрия Смирнова стал спектакль «Земляничная поляна», в котором он исполнил главную роль профессора Исака Борга.

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина, в том же году его приняли в труппу Московского театра драмы и комедии, более известного как «Театр на Таганке».

Дебютировал Смирнов в кино в 1961 году. Широкому зрителю он наиболее известен как исполнитель ролей Петра Полипова в сериале «Вечный зов» и Гаврилы в телефильме «Бумбараш».

В театре он играл в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов» и «Владимир Высоцкий».