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Умер народный артист, сыгравший яркие роли в «Бумбараше» и «Вечном зове» 0 56

Культура &
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юрий Смирнов

Народный артист России Юрий Смирнов, блиставший в кино и в Театре на Таганке умер на 88-м году жизни.

«С момента основания Театра на Таганке Юрий Смирнов служил в его труппе, стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка. До последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену», — говорится в официальном сообщении театра.

Последней работой Юрия Смирнова стал спектакль «Земляничная поляна», в котором он исполнил главную роль профессора Исака Борга.

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина, в том же году его приняли в труппу Московского театра драмы и комедии, более известного как «Театр на Таганке».

Дебютировал Смирнов в кино в 1961 году. Широкому зрителю он наиболее известен как исполнитель ролей Петра Полипова в сериале «Вечный зов» и Гаврилы в телефильме «Бумбараш».

В театре он играл в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов» и «Владимир Высоцкий».

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#кино #трагедия #искусство #театр
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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