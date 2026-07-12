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Латвийские галереи и художники примут участие в выставке современного искусства «ArtVilnius«26» 0 27

Культура &
Дата публикации: 12.07.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийские галереи и художники примут участие в выставке современного искусства "ArtVilnius'26"

Латвийские галереи и художники примут участие в международной выставке современного искусства «ArtVilnius'26», которая пройдет в Вильнюсе с 1 по 4 октября, сообщило LETA Вильнюсское агентство по туризму и развитию «Go Vilnius».

В этом году выставка будет посвящена историческим связям, современной художественной сцене и текущим творческим тенденциям трех европейских столиц — Вильнюса, Варшавы и Вены. Программа выставок и дискуссий подчеркнет как общий опыт, так и различные художественные взгляды, которые в настоящее время формируют регион.

Помимо галерейных выставок, посетители смогут посетить международную выставку скульптуры «Путь», кураторскую выставку «Проектная зона», пообщаться с художниками и принять участие в образовательных мероприятиях, а также посетить «Стенд юных коллекционеров», который познакомит новую аудиторию с коллекционированием произведений искусства.

В общей сложности в выставке примут участие галереи и художники из более чем 20 стран. В этом году в программу выставки вернутся галерея ISSP и художественный дуэт «MareunRol's», которые также представляют Латвию на Венецианской биеннале.

В выставке продолжат участвовать художественные галереи «Bazar't» и «Agija Sūna Art Gallery», а впервые в проекте «ArtVilnius» примет участие галерея «TUR» с художником Андрисом Калининсом.

Директор и соучредитель галереи ISSP Ивета Габалина отмечает, что латвийское и литовское художественное сообщества «удивительно близки и одновременно странно далеки друг от друга». По ее словам, у двух стран много общего в истории, и многие художники знают друг друга лично, но границу по-прежнему пересекают не так часто, как следовало бы.

Соната Балиуцкайте, художественный руководитель ArtVilnius'26, отмечает, что ArtVilnius — это не просто платформа для художников и галерей, где они могут выставлять свои работы. Она подчеркивает, что участие в выставке открывает возможности для того, чтобы быть замеченным международными кураторами, коллекционерами и культурными учреждениями.

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Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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