Археологи сделали уникальное открытие в долине реки Супе в Перу. Во время раскопок исследователи обнаружили 43 глиняные статуэтки возрастом около 3800–4000 лет, относящиеся к цивилизации Караль-Супе, которую считают самой древней высокоразвитой культурой на американском континенте.

Все фигурки изготовлены из необожженной глины. Несмотря на хрупкость материала, они прекрасно сохранились благодаря сухому климату прибрежной пустыни. Статуэтки изображают мужчин и женщин с индивидуальными чертами лица, характерными прическами и элементами одежды, что делает их ценным источником информации о жизни древнего общества.

По словам ученых, находка позволяет лучше понять социальное устройство цивилизации Караль-Супе. Одни фигурки украшены сложными головными уборами, ожерельями и другими знаками высокого положения, тогда как другие изображают обычных жителей. Особый интерес представляют детали внешности — татуировки, орнаменты и прически, которые помогают исследователям реконструировать культурные традиции людей, живших за тысячи лет до появления империи инков.

Специалисты предполагают, что статуэтки использовались в религиозных обрядах. Вероятно, их приносили в дар богам во время церемоний, связанных со строительством общественных сооружений, плодородием или очищением жилищ. Подобные предметы нередко закладывали в основания храмов или оставляли в жилых комплексах как ритуальные подношения.

Цивилизация Караль-Супе существовала примерно между XXX и XVIII веками до нашей эры. В эпоху, когда в Египте возводились пирамиды Гизы, на территории современного Перу уже развивалось общество с монументальной архитектурой, сложной системой ирригации и активной торговлей. При этом, как отмечают исследователи, эта культура практически не использовала керамику и не создавала оружие.

Сейчас все обнаруженные артефакты переданы в специализированную лабораторию, где их законсервируют и проведут детальное трехмерное сканирование. Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение находки позволит узнать еще больше о жизни одной из самых загадочных древних цивилизаций Америки.