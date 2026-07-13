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Джордж Клуни получит награду за вклад в кинематограф 0 37

Культура &
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джордж Клуни получит награду за вклад в кинематограф

Объявлен лауреат почетной награды Венецианского кинофестиваля: в этом году приз за вклад в кинематограф получит актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни. Торжественное вручение награды «цельному и харизматичному артисту» состоится во время церемонии открытия смотра.

«У меня было столько потрясающих моментов в Венеции. Этот фестиваль, без сомнения, мой любимый, и получить «Золотого льва» – огромная честь для меня. Вероятно, это значит, что я уже старый, но я принимаю это», – не без иронии отметил Клуни.

83-й Венецианский кинофестиваль стартует в Италии 2 сентября и завершается 12-го. Конкурсная программа смотра пока не объявлена, зато известно, что жюри возглавит актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

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#кинофестиваль #культура #Джордж Клуни #режиссер
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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