Объявлен лауреат почетной награды Венецианского кинофестиваля: в этом году приз за вклад в кинематограф получит актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни. Торжественное вручение награды «цельному и харизматичному артисту» состоится во время церемонии открытия смотра.

«У меня было столько потрясающих моментов в Венеции. Этот фестиваль, без сомнения, мой любимый, и получить «Золотого льва» – огромная честь для меня. Вероятно, это значит, что я уже старый, но я принимаю это», – не без иронии отметил Клуни.

83-й Венецианский кинофестиваль стартует в Италии 2 сентября и завершается 12-го. Конкурсная программа смотра пока не объявлена, зато известно, что жюри возглавит актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.