Испанские археологи сделали открытие, которое может помочь раскрыть новые тайны древней цивилизации Тартесс. Во время раскопок археологического комплекса Касас-дель-Туруньэло в провинции Бадахос ученые нашли ритуальную бронзовую колесницу возрастом около 2500 лет.

По словам руководителей экспедиции Эстеры Родригес и Себастьяна Селестино из Института археологии Мериды, это первая подобная находка на Пиренейском полуострове. Артефакт представляет собой небольшую платформу на колесах длиной около 60 сантиметров и высотой 47 сантиметров. Исследователи уверены, что она не предназначалась для перевозки людей или участия в сражениях. Скорее всего, колесницу использовали во время религиозных церемоний — например, для сжигания благовоний и ароматических смол.

Пока археологам удалось извлечь лишь часть конструкции — два колеса на железных осях и фрагмент корпуса. Даже этого оказалось достаточно, чтобы оценить высокий уровень мастерства древних ремесленников. Поверхность колесницы украшена сложным орнаментом, а декоративные элементы свидетельствуют о тесных культурных связях жителей Тартесса с другими цивилизациями Средиземноморья.

Особое внимание исследователей привлекло оформление артефакта. На боковых панелях изображены грифоны — мифические существа с телом льва и головой орла, а спереди размещен лик древнегреческого речного бога Ахелоя. Конструкцию также украшают две мужские фигуры, напоминающие атлантов. Подобные художественные решения ранее встречались главным образом в памятниках этрусской культуры на территории современной Италии.

Колесницу обнаружили в ритуальной части комплекса рядом с алтарем в форме бычьей шкуры и залом для торжественных пиршеств. По мнению ученых, именно этот предмет использовался во время последнего большого обряда, состоявшегося незадолго до того, как в конце V века до нашей эры здание было намеренно разрушено, сожжено и засыпано толстым слоем глины.

Помимо колесницы археологи нашли коллекцию греческой керамики, сосуды из египетского алебастра и изделия из резной кости. Эти находки свидетельствуют о том, что тартессийская знать поддерживала активные торговые связи с различными регионами Средиземноморья и была частью широкой сети международного обмена.

Новое открытие не только подтверждает высокий уровень развития цивилизации Тартесс, но и дает исследователям редкую возможность лучше понять религиозные обряды, искусство и международные контакты одного из самых загадочных народов древней Европы.