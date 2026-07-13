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В Тайване открылся самый длинный в мире асимметричный мост по проекту бюро Захи Хадид 0 116

Культура &
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Тайване открылся самый длинный в мире асимметричный мост по проекту бюро Захи Хадид

На Тайване завершилось строительство одного из самых необычных инженерных сооружений последних лет. В эксплуатацию официально введен мост Даньцзян (Danjiang Bridge), который стал самым длинным в мире асимметричным вантовым мостом с единственной опорой. Его протяженность составляет 920 метров — это больше высоты знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, достигающей 828 метров.

Автором проекта выступило всемирно известное архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, разработавшее конструкцию, которая сочетает современный дизайн, инженерные инновации и бережное отношение к окружающей среде.

Одной из главных задач архитекторов было сохранить знаменитый вид на закаты над устьем реки Даньшуй — одно из самых популярных мест отдыха жителей Тайбэя. Именно поэтому мост получил всего один пилон высотой около 200 метров. Такое решение позволило не закрывать линию горизонта массивными конструкциями, сохранив панорамный вид, ради которого сюда ежедневно приезжают тысячи людей.

Несмотря на внешнюю легкость, сооружение рассчитано на экстремальные нагрузки. Инженеры уверяют, что мост способен выдерживать сильные тайфуны и землетрясения, характерные для этого региона.

Необычная асимметричная форма объясняется не только архитектурным замыслом. Проект учитывает особенности рельефа, глубину русла реки и расположение холмов на берегах. Кроме того, отказ от большого количества промежуточных опор позволил свести к минимуму вмешательство в экосистему эстуария, который считается важной природоохранной территорией.

Мост рассчитан не только на автомобильное движение. На нем оборудованы пешеходные и велосипедные дорожки, а конструкция заранее подготовлена для интеграции линии скоростного трамвая Danhai Light Rail. Благодаря этому новый объект станет важной частью транспортной инфраструктуры Тайбэя и одновременно одной из его самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей.

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#туризм #транспорт #экология #культура #архитектура #Тайвань
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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