Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Балви приглашают на праздник края: два дня концертов, ярмарок, велозаезда и семейных развлечений 0 14

Культура &
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Балви приглашают на праздник края

Балви приглашают на праздник края

17 и 18 июля Балви станут центром большого летнего праздника. Жителей и гостей города ждут концерты, спортивные соревнования, ярмарка, творческие мастер-классы, развлечения для всей семьи, праздничное шествие и вечерние танцы. Все мероприятия можно посетить бесплатно.

Праздничная программа стартует 17 июля. С 15:00 до 20:00 на улице Тиргус возле городского сквера пройдут турнир по баскетболу 3×3 и спортивные активности. С 17:00 до 20:00 в сквере для детей и молодежи будут работать творческие мастерские и интерактивные площадки, подготовленные Балвским детско-юношеским центром, Центральной библиотекой и природно-технологическим парком Urda.

Одним из самых необычных событий первого дня станет тематический велозаезд Škladi, который пройдет с 19:00 до 19:45 под музыку диджея. Участникам предлагают украсить велосипеды и костюмы, вдохновившись природой и символами Балвского края — лесами, озерами, цветущими лугами, ягодами, пчелами или любыми другими ассоциациями. Жюри выберет самые оригинальные велосипеды, ярких участников и стильные семейные команды.

Вечером праздничное настроение продолжат концерты. В 20:00 в городском сквере выступит группа Idille, а в 21:00 у кафе Lāča ķepās состоится концерт Мартиньша Кантерса.

Основные события развернутся 18 июля. С 10:00 до 14:00 на улице Партизаню будет работать праздничная ярмарка, где свою продукцию представят ремесленники, фермеры, домашние производители и местные предприниматели.

С 11:00 в парке Lāča dārzs пройдут праздничные мероприятия для детей, а в городском парке стартует турнир по игре в золите.

Семейная программа с 12:00 до 16:00 предложит множество развлечений: творческие мастерские, катание на лошадях, надувные аттракционы, лазертаг, большие настольные игры, фотобудку и песочные экскаваторы для юных гостей. В 13:00 рядом с парком откроются уличные кафе, а неподалеку от велотрассы можно будет познакомиться с выставкой техники.

Во второй половине дня состоится праздничное шествие жителей Балвского края. После него на городской эстраде гостей поприветствует любительский театр Palādas из Балтинавы, а затем начнется концерт популярной латвийской группы The Sound Poets.

В 19:30 организаторы наградят участников шествия, после чего у Балвского озера выступит Даугавпилсский темно-синий хор. Финальным аккордом праздника станет большая танцевальная программа с участием групп Dziļi violets и Stabu ielas muzikanti, которая начнется в 22:00 на городской эстраде.

×
Читайте нас также:
#культура #музыка #ярмарка #концерты
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Перу нашли 43 древние статуэтки
Изображение к статье: Латвийские галереи и художники примут участие в выставке современного искусства "ArtVilnius'26"
Изображение к статье: Юрий Смирнов
Изображение к статье: Элина Гаранча

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пластик
Бизнес
Изображение к статье: Майра Розе
Политика
Изображение к статье: Место ЧП
ЧП и криминал
Изображение к статье: Подсчет налогов на калькуляторе
Бизнес
Изображение к статье: Елена Проклова
Lifenews
Изображение к статье: MOK
Спорт
Изображение к статье: Пластик
Бизнес
Изображение к статье: Майра Розе
Политика
Изображение к статье: Место ЧП
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео