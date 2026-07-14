17 и 18 июля Балви станут центром большого летнего праздника. Жителей и гостей города ждут концерты, спортивные соревнования, ярмарка, творческие мастер-классы, развлечения для всей семьи, праздничное шествие и вечерние танцы. Все мероприятия можно посетить бесплатно.

Праздничная программа стартует 17 июля. С 15:00 до 20:00 на улице Тиргус возле городского сквера пройдут турнир по баскетболу 3×3 и спортивные активности. С 17:00 до 20:00 в сквере для детей и молодежи будут работать творческие мастерские и интерактивные площадки, подготовленные Балвским детско-юношеским центром, Центральной библиотекой и природно-технологическим парком Urda.

Одним из самых необычных событий первого дня станет тематический велозаезд Škladi, который пройдет с 19:00 до 19:45 под музыку диджея. Участникам предлагают украсить велосипеды и костюмы, вдохновившись природой и символами Балвского края — лесами, озерами, цветущими лугами, ягодами, пчелами или любыми другими ассоциациями. Жюри выберет самые оригинальные велосипеды, ярких участников и стильные семейные команды.

Вечером праздничное настроение продолжат концерты. В 20:00 в городском сквере выступит группа Idille, а в 21:00 у кафе Lāča ķepās состоится концерт Мартиньша Кантерса.

Основные события развернутся 18 июля. С 10:00 до 14:00 на улице Партизаню будет работать праздничная ярмарка, где свою продукцию представят ремесленники, фермеры, домашние производители и местные предприниматели.

С 11:00 в парке Lāča dārzs пройдут праздничные мероприятия для детей, а в городском парке стартует турнир по игре в золите.

Семейная программа с 12:00 до 16:00 предложит множество развлечений: творческие мастерские, катание на лошадях, надувные аттракционы, лазертаг, большие настольные игры, фотобудку и песочные экскаваторы для юных гостей. В 13:00 рядом с парком откроются уличные кафе, а неподалеку от велотрассы можно будет познакомиться с выставкой техники.

Во второй половине дня состоится праздничное шествие жителей Балвского края. После него на городской эстраде гостей поприветствует любительский театр Palādas из Балтинавы, а затем начнется концерт популярной латвийской группы The Sound Poets.

В 19:30 организаторы наградят участников шествия, после чего у Балвского озера выступит Даугавпилсский темно-синий хор. Финальным аккордом праздника станет большая танцевальная программа с участием групп Dziļi violets и Stabu ielas muzikanti, которая начнется в 22:00 на городской эстраде.