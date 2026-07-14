Вечернее платье в стиле кимоно из коллекции «Святая гора» лондонского модного бренда FYODOR GOLAN можно увидеть на выставке «Процесс дизайна» в Музее декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Вечернее платье, полученное музеем в подарок на 37-летие бренда, было создано для коллекции, впервые представленной на Лондонской неделе моды в 2012 году в рамках сезона весна-лето 2013. Ранее это платье демонстрировалось в Латвии на ретроспективной выставке FYODOR GOLAN «Гармония столкновения», состоявшейся в 2024 году.

Коллекция вдохновлена фильмом Алехандро Ходоровского «Святая гора», чья сюрреалистическая эстетика сочетается с этнографическими, историческими и поп-культурными мотивами. Оранжевое шелковое платье, подаренное музею, дополнено вышивкой кобальтово-синего цвета, которая сочетает в себе отсылки к традиции татуировок коренных американцев и иллюстрации немецкого натуралиста Эрнста Геккеля. Дизайн вышивки и технические решения были разработаны латвийским дизайнером и одним из основателей бренда Федором Подгорным.

Как было заявлено в музее, новая экспозиция дополняет коллекцию современной моды и документирует достижения латвийских дизайнеров на международной модной арене.

Модный бренд FYODOR GOLAN был основан в Лондоне в 2009 году Подгорным совместно с израильским дизайнером Голаном Фридманом. Бренд получил международное признание, участвуя в мировых неделях моды и удостоившись престижной премии «Fashion Fringe Award». Его работы публиковались в ведущих модных изданиях, а одежду бренда носили такие мировые звезды, как Мадонна, Рианна, Дженнифер Лопес и Ариана Гранде. Бренд также сотрудничал с латвийской оперной певицей Кристине Ополайс.