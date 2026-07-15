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Кинофестиваль в Карловых Варах отметил бриллиантовый юбилей 0 30

Культура &
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кинофестиваль в Карловых Варах отметил бриллиантовый юбилей

Торжественная церемония открытия прошла в Большом зале отеля «Термал», дав старт неделе высокой кинематографической моды, показов и встреч с легендами мирового экрана. Главным событием первого вечера стало чествование голливудского актера Дастина Хоффмана, приехавшего лично забрать высшую награду фестиваля.

Американскому актеру вручили почетный «Хрустальный глобус» за выдающийся художественный вклад в мировой кинематограф. Хоффман, дважды лауреат премии «Оскар», стал ключевой фигурой церемонии открытия, собравшей множество звезд. Появление 88-летнего актера на красной дорожке вызвало настоящий восторг у сотен любителей кино, заполнивших улицы курортного города. Организаторы подчеркнули, что его визит имеет особое значение для фестиваля, который традиционно стремится связывать классическое наследие с современным авторским кино.

Сразу после официальной части, на второй день фестиваля, Дастин Хоффман лично представил зрителям специальный показ картины «Выпускник» режиссера Майка Николса. Эта лента 1967 года, ставшая манифестом Нового Голливуда, когда-то принесла молодому Хоффману его первую номинацию на премию Американской киноакадемии и навсегда вписала его имя в историю кино. Зрители получили редкую возможность увидеть отреставрированную классику на большом экране и обсудить ее с исполнителем главной роли.

Юбилейный сезон в Карловых Варах собрал внушительную команду знаменитостей. Помимо Хоффмана, награды фестиваля в этом году удостоена американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол, получившая премию президента смотра. На дорожке также были замечены актеры Джесси Айзенберг и Харви Кейтель, прибывший представить культовую криминальную драму Мартина Скорсезе «Злые улицы». В программе чествовали знаменитого оператора Роберта Ричардсона и французскую актрису Жюльет Бинош, которой «Хрустальный глобус» вручили на закрытии.

Нынешний фестиваль продемонстрировал небывалый интерес со стороны молодой аудитории. Карловы Вары давно закрепили за собой статус одного из самых демократичных киносмотров Европы, где студенты и молодые синефилы могут запросто встретить мировых звезд на улицах города. По словам критиков, умение сочетать чествование ветеранов кино с открытием новых имен позволяет фестивалю оставаться живым и актуальным на протяжении восьми десятилетий, делая его «бриллиантовую» дату по-настоящему сияющей.

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#кинофестиваль #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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