Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Открылась бесплатная выставка «Наши руки соприкасаются, пожалуйста, оставайтесь» 0 32

Культура &
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Открылась бесплатная выставка «Наши руки соприкасаются, пожалуйста, оставайтесь»

С 4 июля в оранжерее Музея искусств «Зузеум» работает выставка «Наши руки встречаются, пожалуйста, оставайтесь», специально созданная для этого пространства американскими художниками Гинтом Виргилием Тилксом и Джеймисоном Эдсоном. Выставка объединяет различные художественные практики авторов, вступающие в диалог: монументальные пространственные структуры изображений Тилкса и Эдсона, созданные с помощью аналоговой фотографии, исследуют пограничные состояния близости, расстояния и прикосновения.

В совместной работе Джеймисон Эдсон и Вирджил Тилкс исследуют пространство между близостью и дистанцией, начиная с напряженной перспективы встречи и нерешительности, которая часто ее сопровождает. Желание протянуть руку другому человеку сталкивается с не менее сильной потребностью сохранить собственные границы.

Именно из этого внутреннего напряжения рождается выставка, исследующая, как близость может быть одновременно актом сближения и формой сопротивления. Представляя различные художественные и культурные традиции, авторы привносят в совместную работу разные способы восприятия и художественные языки. Практика одного тяготеет к структуре, материальности и архитектурной форме, другого — к фотографии, мимолетному жесту и эмоциональной непосредственности. Вместо того чтобы сглаживать эти различия, художники сохраняют их видимыми, позволяя продукту формироваться посредством обмена, столкновения и взаимной трансформации.

На протяжении всей инсталляции изображения рук, прикосновений и застывших жестов снова и снова появляются как следы контакта — моменты, одновременно интимные и неопределенные, словно они вот-вот произойдут или уже исчезли. Материалы ведут себя аналогично. Модульные конструкции могут быть сложены в крупномасштабные пространственные композиции или разложены на независимые элементы. Текстиль с лазерной гравировкой, многослойная фанера, открытые болтовые соединения и фрагментированные поверхности одновременно соединяют и разделяют, удерживая вместе нечто, что может распасться в любой момент.

×
Читайте нас также:
#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Испании обнаружили уникальную бронзовую колесницу загадочной цивилизации Тартесс
Изображение к статье: Джордж Клуни получит награду за вклад в кинематограф
Изображение к статье: В Тайване открылся самый длинный в мире асимметричный мост по проекту бюро Захи Хадид
Изображение к статье: В Перу нашли 43 древние статуэтки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: авария авто и мотоцикла
ЧП и криминал
Изображение к статье: Коалиция желающих в Париже
В мире
3
Изображение к статье: Алсу.
Люблю!
Изображение к статье: Крупнейший портовый оператор ОАЭ DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье страны.
Бизнес
Изображение к статье: Продукты, богатые кальцием.
Люблю!
Изображение к статье: Э. Джин Кэрролл
В мире
Изображение к статье: авария авто и мотоцикла
ЧП и криминал
Изображение к статье: Коалиция желающих в Париже
В мире
3
Изображение к статье: Алсу.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео