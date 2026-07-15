С 4 июля в оранжерее Музея искусств «Зузеум» работает выставка «Наши руки встречаются, пожалуйста, оставайтесь», специально созданная для этого пространства американскими художниками Гинтом Виргилием Тилксом и Джеймисоном Эдсоном. Выставка объединяет различные художественные практики авторов, вступающие в диалог: монументальные пространственные структуры изображений Тилкса и Эдсона, созданные с помощью аналоговой фотографии, исследуют пограничные состояния близости, расстояния и прикосновения.

В совместной работе Джеймисон Эдсон и Вирджил Тилкс исследуют пространство между близостью и дистанцией, начиная с напряженной перспективы встречи и нерешительности, которая часто ее сопровождает. Желание протянуть руку другому человеку сталкивается с не менее сильной потребностью сохранить собственные границы.

Именно из этого внутреннего напряжения рождается выставка, исследующая, как близость может быть одновременно актом сближения и формой сопротивления. Представляя различные художественные и культурные традиции, авторы привносят в совместную работу разные способы восприятия и художественные языки. Практика одного тяготеет к структуре, материальности и архитектурной форме, другого — к фотографии, мимолетному жесту и эмоциональной непосредственности. Вместо того чтобы сглаживать эти различия, художники сохраняют их видимыми, позволяя продукту формироваться посредством обмена, столкновения и взаимной трансформации.

На протяжении всей инсталляции изображения рук, прикосновений и застывших жестов снова и снова появляются как следы контакта — моменты, одновременно интимные и неопределенные, словно они вот-вот произойдут или уже исчезли. Материалы ведут себя аналогично. Модульные конструкции могут быть сложены в крупномасштабные пространственные композиции или разложены на независимые элементы. Текстиль с лазерной гравировкой, многослойная фанера, открытые болтовые соединения и фрагментированные поверхности одновременно соединяют и разделяют, удерживая вместе нечто, что может распасться в любой момент.