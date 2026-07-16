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Том Круз стал неузнаваемым: вышел первый трейлер новой комедии «Диггер» 0 129

Культура &
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вышел первый трейлер новой комедии "Диггер"

Поклонники Тома Круза впервые увидели актера в совершенно неожиданном образе. Warner Bros. представила полноценный трейлер сатирической черной комедии «Диггер» (Digger), в которой 64-летний голливудский актер буквально исчезает под сложным пластическим гримом, превращаясь в эксцентричного миллиардера Диггера Рокуэлла.

По сюжету самый влиятельный человек на планете оказывается виновником глобальной экологической катастрофы. Осознав масштаб бедствия, его герой начинает отчаянную кампанию, пытаясь убедить весь мир, что именно он способен спасти человечество. При этом зрителю предстоит разобраться, где заканчивается правда и начинается искусно созданная история.

Главное впечатление от трейлера — полное преображение Круза. Актер появился с редкими седыми волосами, заметной лысиной, лишним весом и практически неузнаваемым лицом благодаря сложному гриму. Для звезды, которую привыкли видеть в безупречной физической форме в фильмах серии «Миссия невыполнима» и «Топ Ган», это одна из самых смелых трансформаций за всю карьеру.

Режиссером фильма выступил четырехкратный лауреат премии «Оскар» Алехандро Гонсалес Иньярриту. Помимо Тома Круза, в картине снялись Сандра Хюллер, Джесси Племонс, Джон Гудман, Риз Ахмед, Эмма Д’Арси, Майкл Стулбарг и Софи Уайлд.

Сам Круз ранее признался, что мечтал о подобной роли десятилетиями. По словам актера, именно такие фильмы когда-то вдохновили его связать жизнь с кино, а возможность сыграть Диггера Рокуэлла стала для него исполнением давней творческой мечты. Иньярриту, в свою очередь, отметил, что в этой работе Круз проявил совершенно иной вид бесстрашия — не в экстремальных трюках, а в глубоком актерском перевоплощении.

Премьера «Диггера» в мировом прокате запланирована на 2 октября 2026 года. Картина станет первым фильмом Тома Круза, не связанным с франшизами «Миссия невыполнима» или «Топ Ган», со времен ленты «Сделано в Америке», вышедшей в 2017 году.

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Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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