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В Риге пройдет выставка лилий: более 150 сортов и консультации специалистов 0 54

Культура &
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге пройдет выставка лилий

С 16 по 18 июля Латвийский национальный музей природы вновь станет местом встречи любителей цветов. Здесь откроется традиционная выставка «Лилии 2026», где представят сотни роскошных растений самых разных оттенков и ароматов.

Латвийский национальный музей природы приглашает посетителей на ежегодную выставку «Лилии 2026», которая пройдет с 16 по 18 июля. Мероприятие уже более трех десятилетий организуется совместно с ассоциацией «Lilium Balticum» и считается одним из самых ярких событий садоводческого сезона.

Гости выставки смогут увидеть свыше 150 сортов лилий, выращенных в латвийских садах. В экспозицию войдут азиатские, трубчатые и гибридные разновидности, созданные как местными, так и зарубежными селекционерами. Особое место займут несколько десятков новых сортов, которые впервые представят широкой публике.

Организаторы предлагают не только полюбоваться цветами, но и оценить богатство их ароматов и палитры. На выставке будут представлены лилии белых, желтых, оранжевых, розовых и красных оттенков. Особое внимание советуют обратить на трубчатые лилии, которыми латвийские селекционеры по праву гордятся.

Во время выставки специалисты ассоциации «Lilium Balticum» ответят на вопросы посетителей, расскажут о выращивании и селекции лилий, помогут подобрать наиболее подходящие сорта для сада, а также примут заказы на луковицы.

Кроме того, гости смогут выбрать понравившийся цветок и принять участие в голосовании за самую красивую лилию выставки. Автор сорта, набравшего наибольшее количество голосов, станет обладателем переходящего кубка ассоциации «Lilium Balticum».

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#выставка #культура #ароматы #голосование #садоводство
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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