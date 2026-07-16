Во время раскопок в древнем городе Марина-эль-Аламейн археологи обнаружили десятки редких артефактов, среди которых особое внимание привлекли золотые пластины в форме языков, помещенные в рот умершим. Находка помогает лучше понять погребальные традиции Египта эпохи Птолемеев и римского владычества.

В древнем портовом городе Марина-эль-Аламейн на побережье Средиземного моря археологи сделали одно из самых интересных открытий последних лет. Во время исследований были найдены десятки уникальных предметов, однако настоящей сенсацией стали 24 золотых амулета в форме языков, обнаруженные в ротовой полости нескольких погребенных.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, такие находки связаны с древними религиозными представлениями. Во времена Птолемеев и позднее, в период римского владычества, существовал обычай помещать в рот покойного тонкую золотую пластину, заменявшую язык. Считалось, что благодаря этому человек сможет говорить в загробном мире, предстать перед судом Осириса и общаться с богами и душами умерших.

Во время раскопок специалисты исследовали 11 высеченных в скале гробниц, расположенных на глубине около восьми метров, а также семь наземных известняковых захоронений. Некоторые из погребальных камер оказались нетронутыми — входы в них оставались запечатанными с момента захоронения.

Помимо золотых «языков», археологи нашли амулет в виде Ока Гора, который в Древнем Египте считался мощным символом защиты. Также были обнаружены фрагменты гипсовой статуи Сфинкса и незавершенная мраморная скульптура, которую исследователи предварительно связывают с изображением богини Афродиты.

Раскопки принесли и множество предметов повседневной жизни древнего города. Из гробниц извлекли амфоры, масляные светильники, керамическую посуду, сосуды для благовоний, известняковые алтари и ритуальные бассейны. Особый интерес ученых вызвал гранитный саркофаг длиной около 2,5 метра, внутри которого сохранились человеческие останки. Сейчас специалисты проводят антропологические исследования, чтобы определить возраст, пол и возможные причины смерти захороненных людей.

По мнению исследователей, новые находки позволят уточнить границы древнего поселения, которое античный географ Страбон упоминал под названием Леукаспис. Египетские власти уже начали работы по сохранению обнаруженных объектов и рассчитывают, что в будущем это место станет частью крупного археологического парка, который привлечет туристов не только пляжами, но и богатым историческим наследием.