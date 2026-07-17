Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ICOM впервые с 2004 года обновил этический кодекс музеев 0 31

Культура &
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ICOM впервые с 2004 года обновил этический кодекс музеев

Музей Д' Орсе в Париже

Международный совет музеев (ICOM) принял новый этический кодекс, определяющий работу музеев по всему миру. Это первое обновление документа за последние двадцать лет — все участники организации обязаны соблюдать его положения согласно уставу.

В новой версии учтены вызовы, которых не существовало в 2004 году: от стремительного развития искусственного интеллекта до климатического кризиса и переосмысления колониального наследия.Разработка кодекса заняла пять лет: над ним трудился Комитет по этике ICOM при участии 114 национальных и международных комитетов, а также региональных альянсов и партнерских организаций.

Восемь прежних принципов были сокращены до пяти — они сформулированы как лаконичные тезисы, каждый из которых детально раскрывается в своде правил: «Музеи служат обществу», «Музеи работают компетентно и профессионально», «Музеи дают разнообразный опыт для обмена знаниями», «Музеи исследуют, собирают и хранят» и «Музеи — некоммерческие, постоянно действующие институции».

Среди ключевых нововведений — обязанность оперативно реагировать на запросы стран о реституции, запрет на приобретение предметов с оккупированных территорий, а также требование противостоять финансовому и политическому давлению и сохранять независимость экспозиций. Отдельное внимание уделено цифровым технологиям: сотрудникам музеев рекомендуют осторожно подходить к использованию искусственного интеллекта, учитывать этические последствия, воздействие на окружающую среду и нормы авторского права.

×
Читайте нас также:
#искусственный интеллект #культура #авторское право #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вышел первый трейлер новой комедии "Диггер"
Изображение к статье: Кинофестиваль в Карловых Варах отметил бриллиантовый юбилей
Изображение к статье: Открылась бесплатная выставка «Наши руки соприкасаются, пожалуйста, оставайтесь»
Изображение к статье: "13 минут": фильм, который держит в напряжении до последних секунд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Светлана Маслякова
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Колючая проволока
Наша Латвия
Изображение к статье: Владимир Моисеенко и Владимир Данилец.
Политика
Изображение к статье: Уроки вежливости
Техно
1
Изображение к статье: Кадр из фильма "Обсессия".
В мире
Изображение к статье: Светлана Маслякова
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Колючая проволока
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео