Международный совет музеев (ICOM) принял новый этический кодекс, определяющий работу музеев по всему миру. Это первое обновление документа за последние двадцать лет — все участники организации обязаны соблюдать его положения согласно уставу.

В новой версии учтены вызовы, которых не существовало в 2004 году: от стремительного развития искусственного интеллекта до климатического кризиса и переосмысления колониального наследия.Разработка кодекса заняла пять лет: над ним трудился Комитет по этике ICOM при участии 114 национальных и международных комитетов, а также региональных альянсов и партнерских организаций.

Восемь прежних принципов были сокращены до пяти — они сформулированы как лаконичные тезисы, каждый из которых детально раскрывается в своде правил: «Музеи служат обществу», «Музеи работают компетентно и профессионально», «Музеи дают разнообразный опыт для обмена знаниями», «Музеи исследуют, собирают и хранят» и «Музеи — некоммерческие, постоянно действующие институции».

Среди ключевых нововведений — обязанность оперативно реагировать на запросы стран о реституции, запрет на приобретение предметов с оккупированных территорий, а также требование противостоять финансовому и политическому давлению и сохранять независимость экспозиций. Отдельное внимание уделено цифровым технологиям: сотрудникам музеев рекомендуют осторожно подходить к использованию искусственного интеллекта, учитывать этические последствия, воздействие на окружающую среду и нормы авторского права.