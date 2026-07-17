Популярная анимационная франшиза «Монстры на каникулах» продолжится новым фильмом. Студии Sony Pictures Animation и Amazon MGM Studios объявили о работе над пятой частью, которая получила название «The Haunting of Hotel Transylvania» («Монстры на каникулах 5: Призрак отеля»). Премьера мультфильма запланирована на 8 октября 2027 года.

Четвертая часть серии, «Монстры на каникулах 4: Трансформания», не вышла в широкий прокат из-за пандемии коронавируса и сразу появилась на стриминговом сервисе Prime Video. Именно тогда Amazon получила право стать сопродюсером следующего фильма, и теперь это соглашение реализуется.

Создатели пока не раскрывают всех деталей сюжета. Известно лишь, что граф Дракула оставил управление знаменитым отелем своей дочери Мэйвис и наслаждается заслуженным отдыхом. Однако спокойная жизнь нарушается, когда в гостинице начинают происходить загадочные и пугающие события. Героям предстоит раскрыть самую таинственную историю за все время существования необычного курорта.

Режиссерами новой ленты станут Дженнифер Клуска, работавшая над предыдущей частью, и ветеран франшизы Алан Хоукинс. Продюсером выступит Лоуренс Йонас, а исполнительными продюсерами — создатель серии Геннадий Тартаковский и Мишель Мурдокка.

За прокат фильма в Северной Америке будет отвечать Sony Pictures, тогда как международный релиз на многих рынках возьмет на себя Amazon MGM Studios.

Первая часть «Монстров на каникулах» вышла в 2012 году и собрала в мировом прокате около 355 миллионов долларов. Продолжение увеличило кассовые сборы до 475 миллионов, а третья часть преодолела отметку в 530 миллионов долларов. Единственным исключением стала четвертая серия, которая в 2022 году вышла эксклюзивно на платформе Prime Video.