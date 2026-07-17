На западном берегу Нила в египетском Луксоре археологи обнаружили древнюю гробницу, возраст которой составляет около трех тысяч лет. Открытие сделали специалисты Лейденского университета (Нидерланды) совместно с Министерством туризма и древностей Египта во время раскопок в районе Шейх-Абд-эль-Курна, входящем в знаменитый Фиванский некрополь. По мнению ученых, находка поможет лучше понять жизнь и религиозные традиции жителей древних Фив.

Исследователи установили, что захоронение относится к Рамессидскому периоду эпохи Нового царства — времени правления XIX и XX династий египетских фараонов. Благодаря сохранившимся иероглифическим надписям удалось определить имя владельца усыпальницы. Им оказался Пасер — человек, который, предположительно, занимал высокое положение в обществе и мог быть жрецом или государственным чиновником.

Архитектура гробницы соответствует традициям частных захоронений того времени. Комплекс включает открытый двор, где сохранились скамья из сырцового кирпича для заупокойной стелы и парадная лестница с пологими пандусами. Из двора можно попасть в высеченную в скале часовню Т-образной формы, под которой расположены погребальные помещения.

Особую ценность представляют настенные росписи, хорошо сохранившиеся несмотря на прошедшие тысячелетия. Под слоем пыли специалисты обнаружили яркие изображения Пасера, совершающего религиозные обряды перед древнеегипетскими богами. На других сценах он изображен вместе с супругой перед столом с богатыми подношениями.

В ближайшее время археологи приступят к очистке фресок, их тщательному изучению и консервации. Это позволит сохранить уникальные памятники древнеегипетского искусства и получить новые сведения об истории и культуре эпохи Нового царства.