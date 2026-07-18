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Фредди Крюгер возвращается: Paramount перезапустит культовый хоррор 1 44

Культура &
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фредди Крюгер возвращается: Paramount перезапустит культовый хоррор

Студия Paramount Pictures приступила к работе над новой версией легендарного фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов». Компания приобрела права на экранизацию оригинального сценария и намерена представить знаменитую историю новому поколению зрителей.

Новый проект создается совместно с наследниками режиссера Уэса Крэйвена, который снял первый фильм в 1984 году. Именно его семья в 2019 году вернула себе права на оригинальный сценарий в США благодаря особенностям американского законодательства об авторском праве. Международные права при этом по-прежнему принадлежат New Line Cinema.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что действие вновь развернется во вселенной «Кошмара на улице Вязов» и будет основано на событиях оригинальной картины. Пока не раскрываются ни актерский состав, ни предполагаемая дата премьеры.

Первая часть франшизы познакомила зрителей с одним из самых известных злодеев в истории кино — Фредди Крюгером, который охотится на подростков в их снах. Если жертва погибает во сне, смерть наступает и в реальности. За десятилетия серия разрослась до нескольких продолжений, кроссовера с Джейсоном Вурхизом и ремейка 2010 года, однако новых полнометражных фильмов о Фредди не выходило более 15 лет.

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#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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