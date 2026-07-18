Хотя The Rolling Stones совсем недавно выпустили новый альбом Foreign Tongues, Мик Джаггер уже думает о следующей пластинке, пишет People.

После релиза Foreign Tongues 82-летний фронтмен легендарной группы рассказал, что уже работает над новым материалом, который в будущем может стать основой для еще одного альбома The Rolling Stones.

«Да, вполне возможно, что это будет трилогия альбомов, – сказал Джаггер в интервью NME, опубликованном 30 июня. – Я уже начал писать новые песни. Хотя некоторые из них могут достаться другим исполнителям. Когда пишешь песню, иногда понимаешь: "Это не для меня, но, например, может подойти Red Hot Chili Peppers" или кому-то еще».

Музыкант отметил, что продолжает писать свободно, даже если не все композиции соответствуют звучанию The Rolling Stones.

«Я очень открыт для разных идей. У меня накопилось много материала, и далеко не все подходит The Rolling Stones. Но это не должно останавливать меня. Если появилась идея, просто запиши ее», – сказал он.

По словам Джаггера, именно такой творческий подход лег в основу Foreign Tongues – 25-го студийного альбома группы, в котором переплетаются рок, блюз, соул, фанк и R&B – жанры, определяющие звучание The Rolling Stones уже более шести десятилетий.