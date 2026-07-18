Июль - месяц жаркий. Художественные галереи - удобное место найти «место не под солнцем», в прохладе. В частности - в трёх предлагаемых храмах искусств!

«Мое море» Евгения Пугина

Евгений Пугин является по праву одним из ведущих латвийских фотохудожников, который уже на протяжении нескольких десятилетий снимает море, а также берега и старые лодки (они местами еще встречаются).

И конечный результат, сделанный за все эти годы, мастер (кстати, он ещё и ветеран латвийской журналистики, трудился газете «Советская молодежь» и в Агентстве печати «Новости») представил в каминном зале на первом этаже Юрмальского музея (в Майори, на улице Тиргоню). Правда, экспозиция уже закрылась, но это не повод для беспокойства – в середине июля эта выставка, и ещё в большем формате, открывается в отлично построенной несколько лет назад просторной библиотеке в юрмальском Яундубулты – милости просим!

На фото: Евгений Пугин.

В девяностых Евгений перестал заниматься исключительно фотожурналистикой и переключился на морской пейзаж. Дали знать о себе увлечения молодости, когда он занимался подводным плаванием и парусным спортом, снимал подводный мир на кинокамеру. В 2004 году именно он стал инициатором масштабной выставки на морскую тематику «Марина», которая была открыта как раз в Юрмальском музее, она стала международной.

Морские пейзажи Евгения Пугина отличаются спокойствием и эстетическим равновесием, смена времен года и атмосфера придают фотографиям эмоциональность. На некоторых снимках можно увидеть атрибуты жизни рыбаков, которые в последние годы исчезли с наших прибрежных пейзажей. Прожив много лет в Юрмале и постоянно наблюдая за морем, фотохудожник открыл для себя его многообразие. И так родилась выставка «Мое море» - посвящение стихии, учителям и друзьям.

Причем, что характерно, многие его великолепно обрамленные фотографии даже вблизи напоминают живописные полотна! Все дело в том, что господин Пугин боле сорока лет был знаком с выдающимися нашими художниками, например, со Станиславом Крейцем и классиком маринистики, профессором Академии художеств Эдуардом Калниньшем. Их Евгений считает своими учителями.

«К тому времени я уже жил в юрмальском Каугури, – поведал фотохудожник порталу bb.lv. Каждое утро садился на велосипед и катался вдоль берега Рижского залива, искал живописные места для фотосъёмок. И встал вопрос: а какое оно, море? То оно бывает ласковое, то хмурое, то жесткое. То с ветром, с волнами, то иначе. И появилась цель отображать пейзаж. Тем более что я стал изучать специальную литературу. Посмотрел историю морского пейзажа у голландцев. Наконец, великий Айвазовский! На основе этих знаний я тоже стал ставить перед собой цель показать море. Мне повезло, что тогда еще оставались на побережье старые баркасы, сделанные из дерева. Их очень мало оставалось, потому что рыбаки переходили на современные металлические лодки. А старые баркасы брали к себе, ставили около дома или отдавали в морские музеи».

«Мир красок»

Эта, можно сказать, монументальная выставка представлена на трех этажах учебного корпуса основного здания Балтийской Международной академии на улице Валерии сейле (бывшая Ломоносова). В ней принимают участие многочисленные художники и их поклонники, студенты, преподаватели и гости БМА. В целом, около полутораста самых разных картин семидесяти художников из Латвии, Китая, США, Украины, Эстонии. Организатором стал куратор галереи BIArt, художник Валентин Даниленко.

«Новая выставка убедительно оправдывает свое название во всех отношениях, — сообщает представитель БМА (и кстати, тоже ветеран латвийской журналистики!) Петр Иванович Антропов. - На ней действительно представлены все краски мира, от которых веет радостью и оптимизмом. В экспозиции хорошо сочетаются работы юных талантов и людей серебряного возраста. Как справедливо отметил, открывая выставку, ректор БМА, ассоциированный профессор Владислав Волков, в стенах нашей академии рядом с наукой постоянно соседствует искусство. А наука и искусство являются важнейшими способами познания мира. И выставка, несомненно, расширит представление студентов об окружающем мире».

В организации этой выставки на помощь ее куратору Валентину Даниленко пришли художественные студии мастера искусства в стиле эбру Ирины Трумпель, акварелиста Валерия Макового, художника и преподавателя Александра Пахомова, Марии Абдуевой, Елены Львовой. Они передали на выставку работы своих лучших учеников, и поэтому на ней немало интересных дебютантов.

А Мария Абдуева с заслуженной гордостью представила на суд любителей живописи свои картины и работы юных дочерей — Аиши и Арианы. Порадовали своими новинками и признанные мастера кисти — Валерий Маковой, Алена Савюк, Валентин Даниленко, Ирина Трумпель, Людмила Перец, Мария Матвеева, живущая в Латвии китаянка Мэри Жанг и другие.

На фото: Художники во главе с куратором выставки Валентином Даниленко.

«Человек по фамилии Вселенная»

До 23 августа в Малом зале так называемого Рижского пространства современного искусства (Старая Рига, под ратушной площадью, вход с улицы Кунгу, 3) открыта персональная выставка рижской поэтессы, художницы и куратора проектов Елены Глазовой - «Человек по фамилии Вселенная».

Молодая деятельница искусств уже известна в самых разных жанрах. Она выпускница нескольких высших учебных заведений. Окончила Латвийскую академию культуры (бакалавр, история и теория аудиовизуальной культуры), Латвийский университет (магистр, общественные науки), Латвийскую академию художеств (магистр, визуальная коммуникация).

Училась в докторантуре Латвийской академии художеств и в магистратуре философского отделения Латвийского университета. А также прошла обучение искусству фотографии у Андрея Гранта.

Пишет на русском языке, латышском, английском языках. Её поэзия переведена на латышский, английский, эстонский, литовский, шведский, финский, венгерский, польский языки. Наконец, она просто красавица!

Эта экспозиция, конечно, привлечёт внимание прежде всего тех, кто интересуется новаторскими моментами в арт-искусстве. В фокусе внимания Елены – междисциплинарное пространство современной культуры: в своих работах она соединяет изображения, поэтические тексты, экспериментальный звук и инсталляции, а главным инструментом звукового искусства служит ее собственный голос, измененный с помощью цифровой обработки.

Куратор выставки – доктор философии, исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Игорь Губенко.