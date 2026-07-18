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В Латвийском национальном музее природы пройдет выставка флоксов 0 37

Культура &
Дата публикации: 18.07.2026
LETA
Изображение к статье: В Латвийском национальном музее природы пройдет выставка флоксов

Со вторника, 23 июля, по пятницу, 26 июля, в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Флоксы 2026», где посетители смогут увидеть почти 200 разновидностей флоксов, включая новые сорта.

Выставка организована селекционером и коллекционером флоксов Татьяной Кочане из Ругаджи, в саду которой выращивается около 400 сортов флоксов, в том числе 60 сортов, отобранных ею самой.

На выставке будут представлены различные сорта флоксов, отличающиеся цветом, формой и размером цветков, а также сорт Svētā Anna, выведенный Кочане в 2025 году, и сорт Ziemeļmeita, выведенный в 2022 году, который в прошлом году стал вторым по популярности сортом флоксов среди посетителей выставки.

В ходе выставки посетители смогут получить советы по выращиванию флоксов, задать вопросы селекционеру и принять участие в голосовании за самый красивый цветок.

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#выставка #культура #растения #советы #садоводство
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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