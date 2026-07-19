Архитектура в стиле брутализм, которую еще недавно многие считали символом серости и послевоенной эпохи, неожиданно оказалась в центре внимания туристов. Все больше путешественников, особенно молодых, отправляются в разные страны не ради пляжей или исторических кварталов, а чтобы увидеть массивные бетонные здания, ставшие новым объектом интереса в соцсетях.

Популярность брутализма во многом объясняется его необычной эстетикой. Монументальные бетонные конструкции, строгие геометрические формы и выразительная игра света и тени создают эффектный фон для фотографий. Блогеры и фотографы активно используют такие локации для съемок, а тематические маршруты по знаковым объектам — от жилых кварталов Лондона до административных зданий Бразилиа и мемориалов на Балканах — собирают миллионы просмотров.

Впрочем, эксперты призывают не забывать об историческом значении этого архитектурного направления. Брутализм возник в середине XX века как ответ на необходимость восстановления городов после Второй мировой войны. Его создатели стремились строить доступное и функциональное жилье, воплощая идеи социальной справедливости, однако сегодня этот контекст нередко остается в тени, уступая место эффектной визуальной составляющей.

Несмотря на споры, растущий интерес к бруталистской архитектуре приносит реальную пользу. Необычные здания привлекают туристов в города и регионы, которые раньше редко попадали в популярные путеводители. Это помогает привлечь внимание к сохранению архитектурного наследия и дает шанс на реставрацию многим объектам, долгие годы находившимся под угрозой сноса. Так некогда спорный архитектурный стиль постепенно превращается в один из самых необычных туристических трендов последних лет.