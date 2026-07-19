Кинокомпания 20th Century Studios представила первый трейлер фантастической драмы «Собачьи звезды», режиссером которой стал Ридли Скотт. Премьера фильма запланирована на 28 августа.

Картина снята по одноименному роману писателя Питера Хеллера. Главный герой — пилот в исполнении Джейкоба Элорди, который после разрушительной пандемии живет в почти опустевшем мире вместе со своей собакой. Его привычная жизнь меняется после того, как он ловит таинственный радиосигнал, дающий надежду, что где-то еще остались выжившие.

Помимо Элорди, в фильме снялись Маргарет Куолли, Гай Пирс, Бенедикт Вонг и Джош Бролин. Последний позже рассказал, что едва не ушел из проекта уже в первый день съемок. По словам актера, его удивил необычный стиль работы Ридли Скотта: режиссер практически не проводил репетиций, предпочитая сразу приступать к съемочному процессу после короткого обсуждения сцен.

Автором сценария выступил Марк Л. Смит, известный по работе над фильмом «Выживший». Съемки проходили в живописных Доломитовых Альпах в Италии, которые стали фоном для постапокалиптической истории о надежде, одиночестве и выживании.