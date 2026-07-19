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Промч из России: пожары, мобилизация, бегство в свободную Европу 0 390

Культура &
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Книга

Дарья Промч, «Мга». М.: АСТ, 2026.

Непрекращающиеся страшные пожары по всей России. Частичная мобилизация. Бегство главного героя от нее в свободную Европу. Неосмотрительная репатриация – с печальными последствиями. На родине нечего есть, всё горит и всё запрещено. Обсуждать и даже упоминать творящийся апокалипсис категорически нельзя. Распад цивилизации и реальности.

Думаете, это пересказ украинского пропагандистского ролика с ютьюба? Статьи в эмигрантском издании? Сочиненной иноагентом антиутопии «близкого прицела» – за которую в стране-агрессоре могут влепить сталинский срок?

Отнюдь. Это книга, написанная, изданная в России-2026 и открыто названная издателем «романом сопротивления». Вовсю рецензируемая критиками и номинированная в текущем году на несколько премий первого ряда – включая самую статусную: «Большую книгу».

Нет, война в романе, конечно, не упоминается, причина пожаров – не украинские дроны, а мобилизуют, по сюжету, мужчин не на фронт. И жанр книжки – не реализм, а фантасмагория. Но не заметить содержащихся в ней прозрачных и бесчисленных намеков на актуальные события, разумеется, невозможно. Однако же «Мга» преспокойно публикуется, обсуждается и, может статься, отхватит какие-нибудь награды.

Правда, разглядеть с ходу в романе г-жи Промч злободневную публицистику слегка мешает демонстративная его странность. Написанное на обложке похоже на абракадабру: на самом деле Промч – конечно, псевдоним (от глагола «промчаться»): Дарья, прежде чем дебютировать на романном поприще, слагала стихи. А Мга – реально существующее географическое название: поселок в Ленинградской области.

Под обложкой странности продолжаются: писана «Мга» непролазно цветистым языком, характерным для графоманов и перешедших на прозу версификаторов. К тому же она плотно набита скрытыми цитатами, а автор то и дело обращается напрямую к читателю. Так что объективная ценность романа – не столько в его литературном качестве, сколько в том, что он наглядно показывает: границы дозволенного в современном российском книгоиздании, несмотря ни на что, вовсе не так уж узки, а способы высказываться на горячие (через «щ» тоже) темы в современной российской литературе, несмотря ни на что, существуют.

...Итак, полгода назад Россия странным образом заполыхала. Мужчин принялись мобилизовать в пожарные. Не желающий в «мобики» молодой поэт Игнат бежал в неназываемую европейскую страну – верней, называемую им Буржундией. Там он работал автослесарем и тосковал – пока мать не наврала Игнату, что пожары кончились, пожарных демобилизовали, а значит, можно возвращаться…

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#пропаганда #эмиграция #литература #мобилизация #критика #Россия
Автор - Алексей Евдокимов
Алексей Евдокимов
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