С 1 августа в Даугавпилсском Дворце культуры начнет работу выставка колумбийского художника и мультидисциплинарного автора Серхио Мантильи Солера «Колумбийские птицы: откровения цвета — Revelaciones». Экспозиция объединяет искусство, науку и современные технологии, предлагая посетителям взглянуть на окружающий мир так, как его воспринимают птицы.

Выставка создана в рамках проекта «Revelaciones Cromáticas de Aves Colombianas – Develando la Cartografía del Vuelo», посвященного исследованию цветового спектра, недоступного человеческому глазу. В отличие от людей, различающих цвета благодаря трем типам рецепторов, многие птицы способны видеть ультрафиолетовое излучение. Используя цифровые технологии, художник визуализирует эти скрытые оттенки, превращая научные данные в яркие художественные работы.

Как отмечает сам Серхио Мантилья Солер, проект вдохновлен богатством природы Колумбии — страны, которая считается мировым лидером по количеству видов птиц. Через свои произведения он стремится показать красоту этого уникального биоразнообразия и открыть зрителям новый взгляд на окружающую природу.

Почетный консул Республики Колумбия в Латвии Роберт Бинде сообщил, что работы художника уже демонстрировались более чем на 70 международных выставках, включая Dubai Expo, Berlin Science Week и Beijing Design Week. После показа в Риге экспозиция продолжит путешествие по стране и в августе станет доступна жителям и гостям Даугавпилса.

Проект призван познакомить посетителей с природным и культурным наследием Колумбии, а также привлечь внимание к уникальному разнообразию ее флоры и фауны.