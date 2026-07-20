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Лица античности: в Будапеште воссоздали внешность жителей Древнего Рима по ДНК 0 482

Культура &
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Будапеште воссоздали внешность жителей Древнего Рима по ДНК

В столице Венгрии открылась необычная выставка, где посетители могут увидеть не идеализированные образы римских императоров, а лица обычных людей, живших почти две тысячи лет назад. Их внешность ученые восстановили с помощью анализа ДНК и современных технологий реконструкции.

В Будапеште представили уникальную экспозицию, посвященную жителям древнеримской эпохи. Вместо привычных мраморных бюстов знаменитых правителей посетителей встречают реалистичные образы обычных людей — кузнеца, солдата, конюха, рабыни и других жителей римского поселения на берегу Дуная.

Проект стал результатом совместной работы антропологов, генетиков и художников-реконструкторов. Основой для восстановления внешности послужили человеческие останки, обнаруженные во время археологических раскопок на территории современного Будапешта.

Благодаря исследованию ДНК специалисты смогли определить не только пол и происхождение древних жителей, но и особенности их внешности — цвет кожи, глаз и волос, а также отдельные индивидуальные черты, включая наличие веснушек.

Всего ученые восстановили облик шестнадцати человек. Шесть из них представлены в виде полноразмерных силиконовых фигур. Каждая скульптура выполнена вручную: мастера тщательно проработали фактуру кожи, вручную закрепили волосы и подобрали одежду и украшения, соответствующие эпохе.

Создатели выставки считают, что реальные трехмерные фигуры производят гораздо более сильное впечатление, чем цифровые изображения или реконструкции, созданные с помощью искусственного интеллекта. По их мнению, именно личная встреча с «человеком из прошлого» помогает почувствовать связь времен.

Авторы проекта постарались вернуть каждому персонажу не только лицо, но и историю жизни. На основе изучения костных останков специалисты определили особенности профессии, перенесенные травмы и образ жизни. Так, один из героев экспозиции — рабочий по имени Респектус — долгие годы занимался тяжелым физическим трудом, о чем свидетельствуют изменения его скелета. Исследователи также установили, что при жизни он получил перелом носа и лишился зуба, вероятно, во время драки.

Организаторы уверены, что подобные детали помогают взглянуть на историю иначе и напоминают: люди, жившие почти две тысячи лет назад, испытывали те же эмоции, трудились, болели и сталкивались с повседневными трудностями так же, как современные люди.

...Выставка будет открыта в Будапеште до 31 октября. Ее главная идея — показать, что за страницами истории стоят не только великие полководцы и императоры, но и самые обычные люди, чьи судьбы сегодня удалось восстановить благодаря достижениям современной науки.

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#история #выставка #наука #археология #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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