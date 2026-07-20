В центре сюжета — овдовевший писатель-криминалист Том Кеннеди, который переживает исчезновение своего восьмилетнего сына. В отчаянии он обращается за помощью к своему отцу — бывшему детективу полиции, роль которого исполнил Роберт Де Ниро. По мере расследования становится ясно, что новое преступление может быть связано с серийным убийцей по прозвищу Шептун, которого долгие годы считали обезвреженным.

Режиссером проекта выступил новозеландец Джеймс Эшкрофт, известный по психологическим триллерам, а сценарий написали Бен Джейкоби и Чейз Палмер. Производством занимается студия AGBO, основанная братьями Руссо, уже не первый год сотрудничающая с Netflix.

Помимо Роберта Де Ниро, в актерский состав вошли Адам Скотт, Мишель Монахэн, Майкл Китон, Хэмиш Линклейтер, Джон Кэрролл Линч, Оуэн Тиг и другие. Для Де Ниро это еще одна работа с Netflix после успешных проектов последних лет, однако на этот раз актер предстанет в образе опытного следователя, которому вновь приходится столкнуться с призраками прошлого.

Оригинальный роман Алекса Норта, опубликованный в 2019 году, быстро стал международным бестселлером благодаря напряженной атмосфере и неожиданным сюжетным поворотам. Именно поэтому экранизацию уже называют одной из самых ожидаемых криминальных премьер следующего года.