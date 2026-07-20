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Новый фильм с Робертом Де Ниро может стать одной из самых громких криминальных премьер Netflix в 2026 году 0 124

Культура &
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вышел трейлер психологического триллера «Шептун»

Стриминговый сервис представил первые подробности психологического триллера «Шептун» (The Whisper Man), созданного по мотивам одноименного бестселлера британского писателя Алекса Норта. Премьера картины намечена на 28 августа 2026 года.

В центре сюжета — овдовевший писатель-криминалист Том Кеннеди, который переживает исчезновение своего восьмилетнего сына. В отчаянии он обращается за помощью к своему отцу — бывшему детективу полиции, роль которого исполнил Роберт Де Ниро. По мере расследования становится ясно, что новое преступление может быть связано с серийным убийцей по прозвищу Шептун, которого долгие годы считали обезвреженным.

Режиссером проекта выступил новозеландец Джеймс Эшкрофт, известный по психологическим триллерам, а сценарий написали Бен Джейкоби и Чейз Палмер. Производством занимается студия AGBO, основанная братьями Руссо, уже не первый год сотрудничающая с Netflix.

Помимо Роберта Де Ниро, в актерский состав вошли Адам Скотт, Мишель Монахэн, Майкл Китон, Хэмиш Линклейтер, Джон Кэрролл Линч, Оуэн Тиг и другие. Для Де Ниро это еще одна работа с Netflix после успешных проектов последних лет, однако на этот раз актер предстанет в образе опытного следователя, которому вновь приходится столкнуться с призраками прошлого.

Оригинальный роман Алекса Норта, опубликованный в 2019 году, быстро стал международным бестселлером благодаря напряженной атмосфере и неожиданным сюжетным поворотам. Именно поэтому экранизацию уже называют одной из самых ожидаемых криминальных премьер следующего года.

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Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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