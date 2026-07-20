На аукционе Sotheby's установлен новый мировой рекорд: скелет тираннозавра рекса по прозвищу Гас продали за 50,1 млн долларов. Это самая высокая сумма, когда-либо заплаченная за ископаемые останки.

Скелет тираннозавра рекса по прозвищу Гас стал самым дорогим палеонтологическим экспонатом, проданным на аукционе. На торгах Sotheby's за него заплатили 50,1 млн долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в 2024 году, когда скелет стегозавра Апекса был продан за 44,6 млн долларов.

Возраст находки оценивается примерно в 67 миллионов лет. Останки были обнаружены во время раскопок на ранчо в американском штате Южная Дакота, которые проводились с 2021 по 2023 год. Длина скелета составляет около 11,6 метра, высота — 3,8 метра. Он включает 183 костных элемента и сохранился примерно на 63%, что делает Гаса одним из наиболее полных известных экземпляров тираннозавра рекса.

Свое имя динозавр получил в честь бывшего владельца ранчо Гэри «Гаса» Ликинга, на территории которого были найдены останки.

Эксперты отмечают, что столь высокая стоимость свидетельствует о растущем интересе коллекционеров к ископаемым музейного уровня. Сегодня подобные находки все чаще рассматриваются как объекты, сопоставимые по ценности с произведениями современного искусства, редкими часами или спортивными реликвиями.

Вместе с тем рекордные цены вызывают обеспокоенность у многих палеонтологов. По их мнению, когда уникальные окаменелости оказываются в частных коллекциях, научное сообщество теряет возможность полноценно изучать такие находки. Кроме того, стремительный рост стоимости делает подобные экспонаты практически недоступными для музеев.

В Sotheby's с этой критикой не полностью согласны. Вице-председатель аукционного дома и руководитель направления науки и естественной истории Кассандра Хаттон подчеркнула, что раскопки Гаса проводились по всем научным требованиям, а сами останки были тщательно задокументированы и законсервированы. Она также напомнила, что предыдущий рекордсмен — скелет стегозавра Апекс, приобретенный миллиардером Кеном Гриффином, — впоследствии был передан в долгосрочную аренду Американскому музею естественной истории в Нью-Йорке.

...Продажа Гаса стала новым ориентиром для рынка редких ископаемых и вновь подняла вопрос о том, где должны храниться уникальные свидетельства истории Земли — в частных коллекциях или в музеях, доступных ученым и широкой публике.