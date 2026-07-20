Это будет грандиозный концерт: три звезды, хор и Фестивальный оркестр под управлением Валентина Урюпина, чудесные мелодии Верди и Пуччини, Леонкавалло и Джордано, Чилеа и Дворжака, Соросабаля и Легара. И это будет осуществление давно задуманного: Доминго еще десять лет назад говорил латвийской оперной звезде Кристине Ополайс, что хотел бы спеть с ней дуэтом в Латвии.

«Перед каждым выходом на сцену меня накрывает волна адреналина и колоссальной ответственности: я знаю, что должен выложиться перед зрителем целиком и полностью, предстать в наилучшем виде. Это неописуемое чувство, очень сильное. К нему никогда не привыкнешь», — уверяет он. И готовится к встрече с публикой, которая до сих пор никогда не слышала его вживую.

За свою фантастическую карьеру мэтр исполнил более 150 самых разных ролей на оперной сцене, был прекрасен и органичен в самой разной музыке. Сейчас он предложит публике насыщенную программу: арии из «Андре Шенье» и «Трубадура», «Хозяйки таверны» и «Страны улыбок», испанские и итальянские песни, а также ансамбли с хозяйкой вечера — сопрано Кристине Ополайс — и американским тенором Майклом Фабиано (подробная программа гала-концерта — на сайте билетного оператора). И это далеко не всё: зрителей вечера ждут несколько приятных сюрпризов, которые организаторы пока предпочитают сохранить в тайне.

Великому маэстро довелось сотрудничать практически со всеми латвийскими знаменитостями, так или иначе связанными с оперной музыкой, но происходило это всегда за пределами нашей страны. Например, в прославленном театре La Scala, где Алвис Херманис поставил специально для Доминго оперу Верди «Двое Фоскари» в 2016 году, а в 2020 году Доминго открывал сезон вместе с Кристине Ополайс.

«Я счастлив снова выступать вместе с Кристине», — говорит испанец и напоминает, что совсем недавно у них состоялся успешный концерт в Ханое.

Кристине Ополайс имеет прочную репутацию одной из ведущих певиц мира. Помимо театра La Scala, она блистала на сценах Метрополитен-опера, Венской государственной оперы, Берлинской государственной оперы, Королевской оперы в Лондоне, Баварской государственной оперы, Цюрихского оперного театра и многих других.

«Ополайс — артистка, которая не боится риска; она всегда идет туда, где рождается искусство», — отмечают критики. Именно эта смелость превращает каждое ее появление на сцене в событие — не только в вокальном, но и в художественном плане.

Третьим участником гала-концерта в Юрмале станет Майкл Фабиано — один из самых востребованных теноров наших дней. Ему рукоплескали Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, La Scala, Парижская национальная опера, Королевская опера в Мадриде и Немецкая опера в Берлине.

В этом сезоне Фабиано исполняет партии Хосе в Нью-Йорке, Мадриде и Эрле, Калафа — в Нью-Йорке, Отелло — в Буэнос-Айресе и Тулузе, Андре Шенье — в Бильбао, Гримальдо — в Барселоне, Ромео — в Мадриде. Его появление в Юрмале — настоящий подарок для меломанов: услышать хороших теноров сегодня удается нечасто.

И всё же главным центром притяжения этого музыкального праздника станет Пласидо Доминго — певец, который еще в молодости покорил все вершины и остается на оперном Олимпе уже более полувека. Феноменальный артист, дирижер, режиссер, основатель международного конкурса Operalia, обладатель девяти премий Grammy, пяти Latin Grammy и двух Emmy, он по праву считается одной из самых влиятельных фигур современного оперного мира.