Художественный музей «Арсенал», закрытый на реконструкцию почти восемь лет назад, может вновь принять посетителей уже весной 2028 года. Сейчас продолжаются строительные работы, после которых музею потребуется около года, чтобы подготовить экспозиции и полностью вернуться к работе.

О возможных сроках открытия в интервью агентству LETA рассказала директор Латвийского национального художественного музея Ивета Деркусова.

По ее словам, если реконструкция будет идти по плану, двери для посетителей могут открыться в апреле или мае 2028 года. Ожидается, что строительные работы и создание необходимой инфраструктуры завершатся примерно через год.

Однако сразу после окончания реконструкции музей не сможет начать работу. По словам Деркусовой, почти год потребуется на переезд коллекций, подготовку выставочных пространств, организацию работы сотрудников и создание постоянной экспозиции.

Одной из главных задач ближайших лет станет поиск дополнительного финансирования. Руководство Латвийского национального художественного музея намерено совместно с Министерством культуры искать средства не только на возвращение музея в историческое здание, но и на его дальнейшую деятельность.

После открытия «Арсенал» сохранит свою специализацию. Здесь по-прежнему будут представлены произведения искусства второй половины XX века и современное искусство, а также будут проходить временные выставки, образовательные мероприятия и культурные программы.

По словам Деркусовой, за время реконструкции выросло целое поколение молодых людей, которое никогда не посещало «Арсенал». Поэтому после открытия музей должен стать не просто обновленным зданием, а новым культурным пространством, способным привлечь новую аудиторию.

Реконструкцию музея выполняет объединение компаний «P un S būvniecība». Стоимость строительных работ составляет 13,6 млн евро без НДС, а общий бюджет проекта достигает 19,6 млн евро с учетом налога. Большая часть финансирования — более 15 млн евро — выделена из средств Европейского фонда регионального развития.

«Арсенал» — один из наиболее известных памятников архитектуры классицизма в историческом центре Риги. Его реконструкция является частью масштабной программы Министерства культуры по обновлению государственных объектов культурного наследия. Помимо музея, в нее входят проекты реконструкции Большой гильдии, территории улицы Вальню, Даугавской набережной и создание новых экспозиций Латвийского национального музея истории в Рижском замке.

Если график работ не изменится, уже через несколько лет один из главных художественных музеев страны вновь станет доступен для посетителей после самого продолжительного закрытия в своей истории.