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В Адажи состоится бесплатное мероприятие для семей «Больше веселья с собакой» 0 68

Культура &
Дата публикации: 21.07.2026
LETA
Изображение к статье: В Адажи состоится бесплатное мероприятие для семей «Больше веселья с собакой»

В субботу, 25 июля, в 10:00 в Адажи, по адресу улица Гауяс, 30, состоится бесплатное мероприятие «Еще больше веселья с собакой», сообщили организаторы мероприятия агентству LETA.

Программа мероприятия включает в себя различные виды деятельности, от демонстрации служебных собак до развлекательных выступлений. Будет возможность понаблюдать за работой кинологов Государственной полиции и таможни, узнать о важности служебных собак в повседневной жизни, а также оценить навыки ездовых собак.

Любители собак смогут поиграть с собаками-терапевтами. Также будет возможность узнать больше о дрессировке собак-поводырей и собаках, помогающих в поисках пропавших людей.

Параллельно с программой мероприятия будет работать рынок.

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#рынок #культура #собаки #семья #дрессировка #развлечения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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