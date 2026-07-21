В субботу, 25 июля, в 10:00 в Адажи, по адресу улица Гауяс, 30, состоится бесплатное мероприятие «Еще больше веселья с собакой», сообщили организаторы мероприятия агентству LETA.

Программа мероприятия включает в себя различные виды деятельности, от демонстрации служебных собак до развлекательных выступлений. Будет возможность понаблюдать за работой кинологов Государственной полиции и таможни, узнать о важности служебных собак в повседневной жизни, а также оценить навыки ездовых собак.

Любители собак смогут поиграть с собаками-терапевтами. Также будет возможность узнать больше о дрессировке собак-поводырей и собаках, помогающих в поисках пропавших людей.

Параллельно с программой мероприятия будет работать рынок.