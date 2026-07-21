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Забытый на улице шедевр: искусственный интеллект помог вернуть картину знаменитого художника 1 30

Культура &
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пляж в Валенсии, 1908 год, Хоакин Соролья. Картина, похожая на ту, что была случайно украдена у семьи в Севилье

Пляж в Валенсии, 1908 год, Хоакин Соролья. Картина, похожая на ту, что была случайно украдена у семьи в Севилье

Необычная история произошла в испанской Севилье. Турист подобрал оставленную на тротуаре картину, а искусственный интеллект помог установить, что перед ним — работа знаменитого художника Хоакина Сорольи.

В Севилье счастливым финалом завершилась необычная история с потерянной картиной испанского живописца Хоакина Сорольи. Полотно случайно оказалось на улице, где его обнаружил турист, а определить истинную ценность находки помог искусственный интеллект.

Все произошло 27 июня. Одна из местных семей, собираясь в отпуск, по невнимательности оставила картину, прислоненную к воротам гаража. Вскоре ее заметил 57-летний житель Мурсии Андрес Уртадо. Мужчина решил забрать находку, обратив внимание прежде всего на красивую позолоченную раму и не подозревая, что перед ним произведение искусства.

Обнаружив пропажу, владельцы обратились в полицию. В заявлении они подчеркнули, что картина имеет для семьи огромную сентиментальную ценность, и пообещали вознаграждение тому, кто поможет ее вернуть.

Вернувшись домой, Уртадо решил выяснить происхождение полотна. Использовав сервисы на базе искусственного интеллекта и изучив хорошо различимую подпись автора, он выяснил, что картина принадлежит кисти Хоакина Сорольи — одного из самых известных испанских художников конца XIX — начала XX века. Его произведения сегодня хранятся в крупнейших музеях мира, включая Метрополитен-музей в Нью-Йорке и парижский Музей Орсе.

Осознав, что речь идет не о случайно оставленной вещи, а о произведении искусства, турист сразу связался с полицией. Картина была возвращена законным владельцам, а сам Уртадо получил обещанное денежное вознаграждение за честный поступок.

...Эта история стала наглядным примером того, что современные технологии могут помочь не только в работе или учебе, но и в поиске владельцев ценных произведений искусства. А благодаря порядочности случайного прохожего забытая картина благополучно вернулась домой.

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#искусственный интеллект #искусство #культура #технологии
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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