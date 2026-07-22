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Лиам Нисон снова в деле: 74-летний актер устроит безумную гонку в новом боевике 0 75

Культура &
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лиам Нисон снова в деле: 74-летний актер устроит безумную гонку в новом боевике

Поклонников Лиама Нисона ждет новая порция адреналина. В Сети появился первый трейлер боевика «Мангуст» (The Mongoose), в котором знаменитый актер вновь примерил образ человека, вынужденного бороться за свою свободу. Фильм обещает зрелищные автомобильные погони, напряженный сюжет и привычную для Нисона роль героя, не готового сдаваться ни при каких обстоятельствах.

По сюжету бывший военный Райан «Фэнг» Флэнаган оказывается обвиненным в преступлении, которого не совершал. Понимая, что справедливости ждать неоткуда, он бросается в отчаянный побег через всю страну. На его стороне — бывшие сослуживцы и тысячи людей, следящих за погоней в прямом эфире, а против него работают лучшие силы полиции.

Компанию Лиаму Нисону на экране составили Мариса Томей, Винг Реймс и Майкл Чиклис. Режиссером фильма выступил Марк Ванселоу — один из самых известных постановщиков трюков Голливуда, для которого «Мангуст» стал режиссерским дебютом. Ранее он уже сотрудничал с Нисоном на нескольких проектах, что позволило сделать экшен максимально реалистичным.

Несмотря на возраст, 74-летний Нисон не собирается прощаться с жанром, который сделал его одной из главных звезд современного боевика. После успеха серии «Заложница» актер продолжает регулярно сниматься в динамичных фильмах, а «Мангуст» может стать одним из самых масштабных проектов последних лет в его карьере.

Премьера картины запланирована на 30 октября 2026 года.

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#полиция #культура #режиссер #знаменитости
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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