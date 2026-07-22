Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самый крупный набор в живописной серии LEGO посвящен «Поцелую» Климта 0 76

Культура &
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самый крупный набор в живописной серии LEGO посвящен «Поцелую» Климта

Набор LEGO по картине «Поцелуй» Густава Климта. Фото: LEGO Group

Компания LEGO объявила о партнерстве с венской Галереей Бельведер и выпуске набора на основе картины Густава Климта «Поцелуй» (1907–1908).

Конструктор из 4000 деталей станет самым большим в серии, посвященной шедеврам изобразительного искусства: его размеры составят 60×54 см (оригинал — 180×180 см). После сборки картину можно будет повесить на стене с помощью встроенного механизма крепления на обороте.

Над проектом работали куратор по искусству XIX–XX веков Галереи Бельведер Стефани Ауэр и главный дизайнер LEGO Милан Мэдж. Они отметили, что основной трудностью было воссоздание богатой фактуры и золотых тонов — для этого использовали золотистые элементы LEGO и специально декорированные детали. В продажу набор поступит 1 августа по цене $299,99.

Напомним, что в марте 2026 года компания вместе с Музеем Метрополитен выпустила набор по картине «Мост над прудом с кувшинками» Клода Моне.

×
Читайте нас также:
#дизайн #искусство #культура #технологии
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пляж в Валенсии, 1908 год, Хоакин Соролья. Картина, похожая на ту, что была случайно украдена у семьи в Севилье
Изображение к статье: В Будапеште воссоздали внешность жителей Древнего Рима по ДНК
Изображение к статье: Пласидо Доминго, Кристине Ополайс и Майкл Фабиано.
Изображение к статье: Скелет тираннозавра ушел с молотка за рекордные 50 миллионов долларов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: старый человек
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина под зонтом
Наша Латвия
Изображение к статье: Чаны для производства алкоголя
Бизнес
2
Изображение к статье: штрафная квитанция на лобовом стекле
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: Индийцы
Наша Латвия
4
Изображение к статье: старый человек
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина под зонтом
Наша Латвия
Изображение к статье: Чаны для производства алкоголя
Бизнес
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео