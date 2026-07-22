Компания LEGO объявила о партнерстве с венской Галереей Бельведер и выпуске набора на основе картины Густава Климта «Поцелуй» (1907–1908).

Конструктор из 4000 деталей станет самым большим в серии, посвященной шедеврам изобразительного искусства: его размеры составят 60×54 см (оригинал — 180×180 см). После сборки картину можно будет повесить на стене с помощью встроенного механизма крепления на обороте.

Над проектом работали куратор по искусству XIX–XX веков Галереи Бельведер Стефани Ауэр и главный дизайнер LEGO Милан Мэдж. Они отметили, что основной трудностью было воссоздание богатой фактуры и золотых тонов — для этого использовали золотистые элементы LEGO и специально декорированные детали. В продажу набор поступит 1 августа по цене $299,99.

Напомним, что в марте 2026 года компания вместе с Музеем Метрополитен выпустила набор по картине «Мост над прудом с кувшинками» Клода Моне.