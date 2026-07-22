В Латвийском национальном художественном музее открылась масштабная выставка «Воплощенная мысль» (Iemiesotā doma), посвященная искусству рисунка. Экспозиция будет работать в Большом зале музея до 8 ноября и станет первым в стране столь масштабным проектом, полностью посвященным развитию рисунка — от XVIII века до наших дней.

Организаторы предлагают взглянуть на рисунок не только как на самостоятельное произведение искусства, но и как на способ мышления художника. Через линии, наброски и эскизы посетители смогут проследить, как рождаются идеи и воплощаются творческие замыслы.

На выставке представлены более 300 работ 94 авторов. Среди них — Иоганн Кристоф Броце, признанные классики латвийского искусства, современные художники, авторы, родившиеся в 1990-х годах, а также представители латышской эмиграции и диаспоры.

Экспозиция разделена на тематические блоки, каждый из которых раскрывает разные грани рисунка. Раздел «Школа» посвящен академическим традициям изучения человеческого тела, «Документ» показывает рисунок как историческое свидетельство, а «Тело» исследует связь человека и природы.

Другие разделы знакомят зрителей с рисунком как языком знаков, носителем памяти, способом осмысления истории, исследованием фактуры и материала, а также демонстрируют сам процесс создания произведения — от первых набросков до законченной работы.

По замыслу кураторов, выставка должна стать пространством для размышлений и диалога между прошлым и современностью. Она позволяет увидеть, как менялся рисунок на протяжении нескольких столетий и какое место он занимает в латвийской художественной культуре сегодня.