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В Риге открылась крупнейшая выставка рисунка в истории Латвии 0 74

Культура &
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге открылась крупнейшая выставка рисунка в истории Латвии

Петерис Кальве, "Река" (1907 г.). Коллекция LNMM. Фото: Нормундс Браслиньш

В Латвийском национальном художественном музее открылась масштабная выставка «Воплощенная мысль» (Iemiesotā doma), посвященная искусству рисунка. Экспозиция будет работать в Большом зале музея до 8 ноября и станет первым в стране столь масштабным проектом, полностью посвященным развитию рисунка — от XVIII века до наших дней.

Организаторы предлагают взглянуть на рисунок не только как на самостоятельное произведение искусства, но и как на способ мышления художника. Через линии, наброски и эскизы посетители смогут проследить, как рождаются идеи и воплощаются творческие замыслы.

На выставке представлены более 300 работ 94 авторов. Среди них — Иоганн Кристоф Броце, признанные классики латвийского искусства, современные художники, авторы, родившиеся в 1990-х годах, а также представители латышской эмиграции и диаспоры.

Экспозиция разделена на тематические блоки, каждый из которых раскрывает разные грани рисунка. Раздел «Школа» посвящен академическим традициям изучения человеческого тела, «Документ» показывает рисунок как историческое свидетельство, а «Тело» исследует связь человека и природы.

Другие разделы знакомят зрителей с рисунком как языком знаков, носителем памяти, способом осмысления истории, исследованием фактуры и материала, а также демонстрируют сам процесс создания произведения — от первых набросков до законченной работы.

По замыслу кураторов, выставка должна стать пространством для размышлений и диалога между прошлым и современностью. Она позволяет увидеть, как менялся рисунок на протяжении нескольких столетий и какое место он занимает в латвийской художественной культуре сегодня.

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#история #выставка #Латвия #искусство #культура #традиции
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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