Девятилетний поклонник динозавров установил необычный мировой рекорд, став самым юным создателем музея. Его достижение официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса и стало ярким примером того, как детское увлечение может перерасти в настоящий образовательный проект.

Интерес к доисторическим животным появился у мальчика еще в раннем детстве. Сначала он собирал игрушечных динозавров, но постепенно увлечение переросло в серьезное изучение палеонтологии. Юный энтузиаст начал читать специализированные книги, изучать виды древних рептилий и пополнять свою коллекцию настоящими окаменелостями, зубами древних акул и копиями ископаемых находок.

Когда экспонатов стало слишком много для детской комнаты, появилась идея создать собственный музей. Родители поддержали инициативу сына, помогли оборудовать помещение, установить витрины и оформить коллекцию, превратив домашнее собрание в полноценную экспозицию.

Сегодня музей открыт для посетителей. Сам юный основатель проводит экскурсии, рассказывая гостям о динозаврах, эпохе мезозоя, раскопках и истории каждого экспоната. Среди посетителей бывают не только дети, но и взрослые, интересующиеся палеонтологией.

Представители Книги рекордов Гиннесса отметили не только возраст рекордсмена, но и серьезный подход к созданию музея. Сам мальчик признается, что не собирается останавливаться на достигнутом: он мечтает расширять коллекцию и однажды принять участие в настоящих археологических экспедициях в поисках новых находок.