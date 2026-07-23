К 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта австрийский Зальцбург превратился в необычную выставочную площадку под открытым небом. Главным символом праздничных мероприятий стали 300 золотистых статуэток знаменитого композитора, установленных на улицах, площадях и в городских скверах.

Все фигуры выполнены в узнаваемом образе Моцарта — в камзоле XVIII века, с характерным париком и другими деталями исторического костюма. Авторы проекта хотели не просто напомнить о выдающемся музыканте, но и сделать его наследие ближе современным горожанам и туристам.

Необычная инсталляция сразу стала одной из самых популярных достопримечательностей города. Жители и гости Зальцбурга с удовольствием фотографируются рядом с золотыми скульптурами, а культурные эксперты отмечают, что такой формат помогает по-новому взглянуть на классическое искусство и заинтересовать им молодое поколение.

Зальцбург, где в 1756 году родился Моцарт, ежегодно проводит множество мероприятий, посвященных своему знаменитому земляку. Однако именно эта художественная акция стала одним из самых ярких событий юбилейного года.

После завершения празднования инсталляцию разберут. Часть статуэток пополнит коллекции музеев и культурных учреждений, а остальные будут проданы на благотворительном аукционе. Вырученные средства направят на поддержку молодых музыкантов, развитие детских музыкальных школ и образовательных программ в Австрии.