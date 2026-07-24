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Космическая аномалия, динозавры и борьба за выживание: что известно о новом фантастическом триллере 0 90

Культура &
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этим летом на экраны выйдет один из самых необычных фантастических проектов года — фильм «Конец Оук-стрит»

Этим летом на экраны выйдет один из самых необычных фантастических проектов года — фильм «Конец Оук-стрит» (The End of Oak Street). Картину снял режиссер Дэвид Роберт Митчелл, а продюсером выступил Джей Джей Абрамс. Авторы обещают зрителям зрелищное сочетание научной фантастики, триллера и фильма-катастрофы.

По сюжету действие разворачивается в американском пригороде 1980-х годов. Семья Платт — Дениз и Грег вместе с детьми — внезапно оказывается в центре загадочной космической аномалии. Обычный жилой район словно переносится в доисторический мир, населенный динозаврами. Теперь героям приходится не только искать объяснение происходящему, но и ежедневно спасаться от хищников, скрываясь прямо среди домов, детских площадок и припаркованных автомобилей.

Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор. По словам создателей, фильм сочетает масштабное зрелище с семейной драмой, а особый акцент сделан на визуальных эффектах: картину снимали с использованием камер IMAX. Музыку написал знаменитый композитор Майкл Джаккино.

Первые зрители уже увидели 14-минутный фрагмент фильма в формате 4DX. По отзывам присутствовавших, напряжение не ослабевало ни на минуту: сцены преследования динозаврами сопровождались эффектами движения кресел и брызг воды, что сделало просмотр особенно реалистичным. После показа режиссер признался, что реакция аудитории убедила его в большом потенциале картины.

Премьера «Конец Оук-стрит» запланирована на август 2026 года. По предварительным данным, бюджет фильма составил около 80–100 миллионов долларов.

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#кино #культура #динозавры
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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