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Походы в музеи могут замедлять старение, выяснили ученые 0 57

Культура &
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Походы в музеи могут замедлять старение, выяснили ученые

Регулярное посещение музеев, художественных галерей, театров и кинотеатров может помочь организму стареть медленнее. К такому выводу пришли исследователи из Токийского института науки, опубликовавшие результаты своей работы в научном журнале The Journal of Epidemiology and Community Health.

В основе исследования лежат данные масштабного английского проекта English Longitudinal Study of Ageing, в рамках которого уже много лет наблюдают за состоянием здоровья жителей Англии старше 50 лет. Ученые проанализировали информацию о 1899 участниках, сопоставив их культурную активность с показателями биологического возраста.

Оказалось, что люди, посещавшие музеи, театры, галереи или кино хотя бы раз в несколько месяцев, в среднем были биологически моложе своего паспортного возраста почти на два года. У тех же, кто редко интересовался культурной жизнью, разница составляла всего около четырех месяцев.

По мнению авторов работы, такой эффект может объясняться сразу несколькими факторами. Культурный досуг помогает поддерживать социальные связи, снижает чувство одиночества, положительно влияет на эмоциональное состояние и нередко мотивирует вести более активный и здоровый образ жизни.

При этом исследователи подчеркивают, что пока нельзя с уверенностью говорить о прямой причинно-следственной связи. Не исключено, что люди с более крепким здоровьем сами чаще выбираются в музеи и театры. Тем не менее специалисты считают, что доступность культурных мероприятий может стать одним из факторов, способствующих здоровому долголетию, поскольку на этот аспект жизни, в отличие от генетики, можно влиять.

Это уже не первое исследование, связывающее искусство со здоровьем. Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона сообщили, что регулярные занятия творчеством способны замедлить биологическое старение примерно на 4%. Новая работа отличается тем, что исследователи в течение нескольких лет наблюдали за участниками и оценивали изменения их физиологических показателей в динамике.

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#культура #старение #творчество #здоровый образ жизни #здоровье #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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