Во время планового обследования дна озера Констанц археологи сделали неожиданное открытие — обнаружили древнее деревянное судно, сохранившееся в необычайно хорошем состоянии. По словам специалистов, находка может стать одной из самых важных в регионе за последние десятилетия.

Корабль, предположительно использовавшийся для перевозки грузов, был построен несколько столетий назад. Несмотря на солидный возраст, под водой уцелели не только основные элементы корпуса, но и часть внутренней конструкции. Это дает исследователям редкую возможность подробно изучить технологии кораблестроения прошлого.

Ученые объясняют отличную сохранность особыми условиями озера Констанц, расположенного на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Судно лежит на большой глубине, где практически отсутствует солнечный свет, сохраняется низкая температура и очень мало кислорода. Кроме того, корпус за долгие годы оказался покрыт толстым слоем ила, который защитил древесину от разрушения.

Пока специалисты не планируют поднимать корабль на поверхность. По их словам, после контакта с воздухом древняя древесина может начать быстро разрушаться, а ее консервация потребует огромных средств и многих лет работы. Вместо этого археологи проводят детальное 3D-сканирование находки, чтобы создать ее точную цифровую модель и изучать уникальный памятник без риска повредить его.