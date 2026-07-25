Творческая индустрия сегодня в моде. Под «пространство культуры и искусства» намереваются передать грандиозный Мясной павильон Центрального рынка. А в начале июля в выставочном зале, перестроенном из кирпичного железнодорожного склада станции «Рига-товарная» начала XX века прошла ярмарка Riga Contemporary.

Ваш автор воспользовался возможностью – зарегистрировался у них на сайте, получил бесплатные билеты и вот мы отправились поглощать прекрасное…

Шокирующие темы и цены

У зала Hanzas Perons обширная стоянка, но она, как часто бывает, обслуживается частным оператором и сугубо платная. Ставимся у близлежащего супермаркета и идем пешочком. На улице жара, а близ выставочного центра желтый человечек распыляет водяные брызги, весело. Звучит бодрая техномузыка, из ларька пахнет бургерами, стекается народ – в общем, как говорят, движуха.

Внутри современного стеклянного параллелепипеда, куда заключен старинный лабаз, фланирует публика с бокалами. Что-то везде наливают, сугубо на коммерческой основе – потому что без топлива такое смотреть нельзя.

Да уж, несмотря на географический разброс – от Лондона до Токио и от Милана до Нью-Йорка, участники демонстрируют истинно космополитический подход. В работах словацко-венгерской мастерицы Реки Лоренц, например, использовались настоящие доллары. Грузинский мастер выполнил своих персонажей из войлока, а полька Кая Гадонска использовала технику пэчворк, вид рукоделия, при котором из разрозненных лоскутов по принципу мозаики сшивается цельное полотно. Метрик за 6000 евро, каково?

Занятной возможностью было наблюдать прибывших зарубежных мастеров искусств у своих работ. Некоторые из них уже были утомлены, и явно распрощались с надеждой что-то продать в Риге. А вот бельгиец Кин бился за покупателя до последнего, собрав вокруг заинтересовавшуюся публику, и повествуя о своем новаторстве. Не обошлось и без местных знаменитостей. Маститый латышский живописец Янис Митревицс выставил работу «Webcam 1». Какое-то уродливое личико, то ли куклы, то ли старика, на который взгроможден национальный головной убор. Культовый ваятель Глеб Пантелеев представил железную «Арку» – двух фехтующих человечков на огромном металлическом постаменте.

Страшные инопланетные монстры эстонца Михала Майлуу. Фото автора.

В общем, посмотреть есть на что – но, по выражению одной из посетительниц, отозвавшихся в социальной сети: «Выставка историй болезни». «А ничего красивого неужели не было?», – недоумевают люди, посмотревшие фото с выставки в интернете.

Мнение эксперта: «Они сидят на грантах»

Наш собеседник Галина Максимова – владелица галереи в центре Риги, привозила к нам оригиналы великих Анри Матисса, Сальвадора Дали и Джорджо ди Кирико; устраивала десятки художественных мероприятий совместно с Союзом художником, Союзом дизайнеров. Художественное биеннале заинтересовало рижан и гостей столицы в Железнодорожном музее.

Сейчас она уверена, что арт-рынок в Латвии – существенно искажен. Конкретный пример – нашумевшая экспозиция в Hanzas Perons.

– В прошлом году это презентовали, в том числе на деньги Рижской Думы: впервые пройдет художественная ярмарка! С технической командой, организующей стенды, мы работали 5 лет, были единственными их заказчиками в Латвии. Поскольку, кроме нас, желающих на такое дорогое оборудование, не было, они увезли все это в Бельгию на склад. И теперь, чтобы провести выставку, везут обратно. Я знаю, сколько стоит каждый квадратный метр экспозиции!

По словам госпожи Максимовой, на Hanzas Perons было искусственно завышено количество галерей-участников. Но самое главное – Рижское агентство инвестиций и туризма фактически без конкурса предоставило круглую сумму Riga Contemporary . – Никто из них не поинтересовался, может быть, в Риге уже что-то есть подобное?

«Они сидят на грантах», – отзывается галеристка о счастливых выгодополучателях, Центре современного искусства Kim? (сокращенно от лат. «Kas ir māksla?» – «Что такое искусство?»)

– Если вы пройдете мимо их галереи на улице Спорта 2, то никогда не увидите, что туда кто-то заходит. Их посещают раз в полтора-два месяца, на открытие – потусоваться, выпить.

Еще одна организация – Ассоциация галерей – получила финансирование от Рижской думы, буквально через пару месяцев после своего создания, хотя не вела никакой деятельности.

Бельгиец Кин излагает мотивы своего творчества. Фото автора.

Кроме того, вышеуказанная структура Kim? получила в свое ведение целый квартал между улицами Рупниецибас, Ханзас и Пулквежа Бриежа – там, на месте бывшей дрожжевой фабрики, опять-таки будут разводить красоту, на сей раз на средства государственного финансового института Altum, который в последние годы позиционируется на ниве доступного жилья. А вот тут внезапно решил инвестировать в прекрасное...

– Все как с airBaltic – компания не существует без государственного участия. Но если Рига хочет потратиться на развитие культурного туризма, то почему эту сумму не разделить? К нам ведь участники приехали в прошлом году из 12 стран, они сами купили билеты в Ригу. В Железнодорожном музее была также бесплатная стоянка для посетителей.

По наблюдению Вашего автора, в Hanzas Perons было выставлено много картин с весьма существенной стоимостью, однако реальные продажи не озвучивались, упоминалось лишь, что некоторые работы «зарезервированы».

«Мне непонятно их ценообразование, – подчеркивает Галина Максимова. – Каждый год Академию художеств заканчивает сто человек, они хотят продавать свои произведения. Они не питаются воздухом, это – профессия. Мы помогаем их свести с коллекционерами. А тут – вход бесплатный, аттракцион невиданной щедрости. Но ведь, чтобы купить работу, человек должен быть готов потратить хотя бы 10 евро на билет. Основной посыл должен быть – развитие арт-индустрии. Представьте, сколько бы проработал магазин, напротив которого Рижская Дума решила бесплатно раздавать продукты».

– Я считаю, что это фейковая ярмарка, – полагает галеристка.