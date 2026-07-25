Саркандаугава, район с богатым промышленным и культурным наследием, был выбран местом проведения первого Месяца уличного искусства в Риге. Цель мероприятия — укрепить самобытность и культурное пространство рижских кварталов путем вовлечения художников из различных областей, местных сообществ и жителей в создание новых произведений общественного искусства.

Программа мероприятий разработана как долгосрочная инициатива муниципалитета Риги, которая каждое лето будет оживлять один из районов Риги, создавая долговечные произведения искусства и способствуя участию жителей в развитии городской среды.

В ходе мероприятия в различных местах Саркандаугавы будут созданы фрески, мозаики, керамические изделия и другие совместные объекты, которые дополнят городскую среду и станут неотъемлемой частью района.

Автор представленной первой фрески, Фред Бэттл, — всемирно известный французский уличный художник, чьи работы преобразили общественное пространство более чем в десяти странах.

Он регулярно участвует в крупных международных фестивалях уличного искусства и сотрудничает с городами и культурными учреждениями для создания масштабных фресок, специально разработанных для конкретных мест. Его работы отличаются тщательным изучением местной истории и способностью укреплять идентичность сообщества и диалог между прошлым и будущим посредством общественного искусства.

Дизайн росписи Бэттла перекликается с самобытностью Саркандаугавы, где индустриальное наследие и история переплетаются с современной городской средой и уличной культурой.